Le leader du Pastef a reçu dernièrement les femmes de son parti de la région de Dakar. Devant ses militantes, Ousmane Sonko a indiqué qu’il ne garde aucune haine pour Adji Sarr, la jeune masseuse qui l’accuse de viols répétitifs et de menaces de mort dans un institut de beauté.

Plus d’une semaine après l’éclatement de l’affaire de mœurs qui incrimine le leader du Pastef, les soutiens continuent d’affluer de tout bord. Ousmane Sonko a, en ce sens, reçu les femmes militantes de son parti basées à Dakar. Une délégation tout de blanc vêtue, venue manifester sa solidarité au parlementaire. Devant ses hôtes, Ousmane Sonko s’est voulu serein et optimiste. Il a toutefois rassuré ses sympathisantes qu’il ne garde aucune haine pour son accusatrice, qu’il considère comme un appât dans cette histoire de viols et de menaces de mort. ‘’Je n’en veux pas à mon accusatrice, celle qui a été utilisée pour concrétiser ce complot. Ils ont ciblé une personne sensible, fragile et exposée. La responsabilité incombe véritablement à ceux qui sont tapis dans l’ombre’’, croit savoir le candidat à la dernière Présidentielle.

D’après lui, ses détracteurs se sont donné les moyens de leur politique, pour manipuler la jeune dame et réaliser leur projet.

Face à ses visiteurs du jour, Ousmane Sonko a d’ailleurs insisté sur la place de la femme dans cette affaire de viol. Il invite ainsi ses militantes à ne pas en faire un cas, ni une affaire qui remet en cause la gent féminine. ‘’Ne vous culpabilisez surtout pas. Ce n’est pas un procès contre les femmes. Tout le monde commet des erreurs ; il ne faut stigmatiser aucun sexe. Dans cette histoire, c’est une femme qui a été utilisée, c’est également une femme qui a perturbé tous les plans (la gérante de l’institut). Elle a certes été menacée, corrompue, mais elle est restée constante et a refusé toutes leurs propositions’’, indique-t-il.

Cependant, le leader du Pastef révèle que derrière cette femme manipulée qui l’accuse, se cache une pléthore d’hommes qui la poussent à commettre ce forfait. ‘’N’ayez pas honte, ce n’est pas une histoire qui dégrade l’image de la femme. Il s’agit plutôt d’une question humaine et les brebis galeuses existent dans toutes les catégories, qu’il s’agisse du genre ou des communautés’’, poursuit-il.

Ousmane Sonko se réjouit toutefois de la mobilisation des femmes, qu’il estime d’ailleurs plus importante que celle des hommes, depuis le début de cette histoire. La preuve, dit-il à l’endroit de ses interlocutrices : ‘’Vous êtes là, vous avez effectué le déplacement et sacrifié toutes vos activités. En Casamance, également, ce sont des milliers de femmes qui nous ont témoigné leur solidarité dans cette épreuve.’’

A en croire le parlementaire, cette histoire relève d’un complot orchestré par une association de personnes malveillantes dont les hommes sont majoritaires.

Une réponse politique à une affaire politique

Pour lui, tout ceci démontre à suffisance l’inquiétude du régime en place à affronter le candidat Ousmane Sonko pour la Présidentielle de 2024. ‘’Il y a un problème de succession, de changement structurel qui doit s’opérer au Sénégal et c’est ce qui est attendu. Aujourd’hui, nous avons réussi à bâtir un appareil fort pour le concrétiser. C’est ce projet qu’ils veulent étouffer dans l’œuf, à deux ans et demi de la prochaine Présidentielle’’.

Il considère, à cet effet, qu’il ne s’agit que d’une cabale. Par conséquent, il faut y apporter une réponse politique. La preuve, ironise-t-il, tous ceux qui ont eu connaissance du rapport, avocats comme magistrats, ont eu la même lecture. D’après ses propos, ces derniers considèrent tous qu’il n’y a rien de sérieux dans cette histoire.

Pour Ousmane Sonko, si le camp d’en face s’entête, malgré tout cela à continuer la procédure, c’est parce que c’est la seule issue qu’ils ont pour l’incriminer. ‘’Il faut considérer que ce n’est plus une affaire de justice, c’est plutôt de la politique. Je suis convaincu que notre projet pourra changer le visage du Sénégal de telle sorte que nos descendants pourront en bénéficier. Nous ne ferons pas un partage du gâteau, mais travaillerons pour l’intérêt du pays’’, a- t-il rassuré à l’endroit de ses sympathisantes.

Ces femmes du Pastef de la région de Dakar ont, quant à elles, renouvelé leur soutien à leur leader. Elles ont d’ailleurs, à cet effet, initié une journée de jeûne, ce jeudi, et se sont rendues le lendemain à la mosquée Massalikoul Jinane pour des prières. Les chrétiennes, renseignent-elles, ont fait la même chose dans leur lieu de culte. ‘’Nous ne faisons que notre devoir. En tant que femmes, nous représentons vos sœurs, votre mère, vos filles et nous serons votre bouclier. Rien ne vous atteindra. Toutes les femmes du Sénégal et de la diaspora restent mobilisées à votre cause. Il faudra accepter la volonté divine, malgré tout ce qui se passera dans cette affaire. Nous avons besoin de vous et nous avons foi en vous en tant que mères de famille’’, a indiqué la porte-parole de la délégation.

Ces femmes se disent, en outre, optimistes, malgré la peine qu’elles éprouvent à cause des accusations sur la personne de leur leader. ‘’On connait votre personne et ce que vous représentez. Nous souhaitons vous voir triompher, sortir victorieux de cette affaire et gagner le suffrage des Sénégalais pour diriger ce pays. Le changement ne se fera qu’avec vous. Les femmes de l’administration du parti sont derrière vous. Soyez serein et vous sortirez de cette épreuve’’, ont-elle déclaré.

‘’Cette histoire est pour nous une opportunité à exploiter’’

Face à ces propos, le parlementaire a tenu à rassurer ses partisanes de sa sérénité, de son calme et surtout de son espoir pour une issue heureuse de cette histoire. ‘’Je suis un humain certes, mais je ne me laisse pas atteindre facilement. En chaque circonstance, on reste zen, car on considère que l’être humain évolue avec les problèmes et ils ne sont faits que pour être résolus’’.

Dans son speech, le leader du Pastef indique que son entourage, particulièrement sa famille, n’a aucun problème avec cette situation. Il a en outre rendu hommage à la classe politique sénégalaise, en particulier à son parti qui, dit-il, s’est mobilisé en premier. ‘’Je ne savais pas que nous avions autant d’ampleur dans ce pays. Ce qui démontre que les épreuves sont toujours importantes. Nos alliés sont là ainsi que tous les partis politiques d’opposition et la société civile. Les hommes religieux ne sont pas en reste. Les appels fusent de partout pour nous exprimer leur solidarité et nous envoyer des prières. J’ai été agréablement surpris par la position de l’opinion publique qui est également importante’’, se réjouit-il.

Pour Ousmane Sonko, les initiateurs de cette affaire n’avaient pas conscience que la situation évoluerait ainsi. A l’en croire, certaines accusations ne surprennent personne, alors que d’autres prennent de court tout le monde, et c’est actuellement le cas. ‘’A ce stade des choses, on peut dire que Dieu est avec nous et on prie qu’il continue de nous accompagner. Des révélations sont faites au jour le jour. Je ne vais pas entrer dans le fonds du dossier, parce que les avocats y travaillent. Mais sachez que cette histoire est pour nous une opportunité à exploiter’’.

HABIBATOU TRAORE