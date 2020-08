Outrage à la pudeur 

Hier, le verdict des jeunes qui avaient filmé une jeune fille, présumée voleuse, est tombé. Le tribunal des flagrants délits, après son délibéré, a prononcé la relaxe pour Babacar Ndiaye et Amadou Diallo du chef d'outrage public à la pudeur.

Pour le dernier nommé, il l'a également relaxé des charges d'attentat à la pudeur. Concernant Ibou Thiaw, il est relaxé des chefs de collecte illicite de données à caractère personnel et d'atteinte à l'intimité de la vie privée.

Les charges d'attentat à la pudeur initialement reprochés à Ibou Thiaw et Babacar Ndiaye ont été disqualifiées en violence et voie de fait. Les sieurs Ndiaye et Diallo ont été déclarés coupables des délits de collecte illicite de données à caractère personnel et atteinte à l'intimité de la vie privée. A Ibou Thiaw est reproché l'outrage public à la pudeur.

Et pour la répression, Moussa Diallo a écopé d'une peine de prison d’un mois ferme, Babacar Ndiaye de 2 mois et Ibou Thiaw de 3 mois. Ils devront verser solidairement la somme de 5 millions à Fatou Ndoye.