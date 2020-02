Trente-deux mille personnes sont victimes de la pénurie d’eau à Ndagane (Fimela). La révélation est de l’ONG Action humaine pour le développement intégré (AHDIS). La structure dirigée par Amacodou Diouf, dans une déclaration parvenue hier à ‘’EnQuête’’, soutient que cette commune située dans l’arrondissement de Fimela (région de Fatick) est confrontée, depuis l’année dernière, à un déficit d’alimentation en eau potable et que le problème a empiré ces derniers mois, amenant les populations à organiser une marche de protestation le samedi 8 février 2020. Selon les témoignages qu’ils ont recueillis et repris dans la note transmise à ‘’EnQuête’’, l’eau leur parvient par intermittence, entre 00 h et 5 h du matin, et dans certains villages comme Ndangane Sambou, la rupture est totale.

Ce qui oblige les populations à puiser de l’eau dans des puits et à partir de quelques citernes d’eau mises à leur disposition par l'Office des forages ruraux (Ofor). L’ONG AHDIS exprime toute sa compassion aux habitants de Ndangane et lance un appel pressant au gouvernement, pour faire démarrer les travaux de réfection des forages de Yayème et de Ngoyé, en vue de soulager les populations, en attendant de trouver des solutions meilleures et pérennes.