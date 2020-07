Plusieurs services du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès sont confrontés à un énorme déficit de sang. Sur un besoin de 6 000 poches de sang, seules 2 800 sont pour le moment disponibles, soit un gap de 4 000 poches.

Avant-hier, l’Association des ressortissants de la Casamance à Thiès, dirigée par Sidy Mactar Coly, a organisé au poste de santé de Grand-Thiès une journée de don de sang pour tenter de résorber ce gap et au profit des malades internés dans les différents services de l’établissement sanitaire de la cité du Rail.

Selon Mame Alassane Sylla, cette pénurie de sang s’explique pour le fait que les principaux donneurs que sont les élèves et les étudiants sont actuellement en vacances. Aussi, l’assistant social et chargé de la collecte et de la distribution du sang précise que la pandémie de la maladie à coronavirus qui sévit dans ce pays est également un facteur bloquant. Sidy Mactar Coly rassure que ses camarades et lui sont toujours prêts à donner de leur sang pour ‘’sauver des vies’’ au niveau de la région qui les a accueillis.