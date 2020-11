Le président Macky Sall est soit mal informé soit il refuse de voir la funeste réalité que vivent les acteurs de la pêche, pense le Forum civil.

Selon son coordonnateur Birahime Seck, le contenu du communiqué du Conseil des ministres du mercredi dernier montre bien que le chef de l’Etat n’a pas les bonnes informations quant au ‘’mal vivre des pêcheurs et du désespoir mortel des jeunes’’. Tout réside, estime-t-il, dans la préservation des ressources halieutiques pour assurer leur disponibilité et la protection de la pêche artisanale.

Ces deux préalables majeurs serviront à garantir des revenus durables et profitables au secteur de la pêche, à l'Etat, aux acteurs et aux citoyens. ‘’Monsieur le Président de la République, le problème qu'il faut résoudre est celui de la disponibilité de la ressource halieutique.

Les pêcheurs n'arrivent plus à trouver du poisson, du fait de la mauvaise ou de l'absence de politique de gestion de la ressource qui s'illustre par la paupérisation de la recherche et le pillage systématique et illégal connu de tous les acteurs’’, propose Birahime Seck.