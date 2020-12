Le secteur de la pêche est marqué par l’existence de plusieurs organisations d’acteurs. Pour fédérer toutes ces initiatives, ces protagonistes de la pêche artisanale ont créé une nouvelle plateforme regroupant 18 organisations non-étatiques, des associations et des ONG qui accompagnent le secteur de la pêche.

Septième en son genre, une nouvelle Plateforme des acteurs non-étatiques de la pêche artisanale et de l’aquaculture au Sénégal (Panepas) a été installée cette semaine à Mbour où a eu lieu l’Assemblée générale constitutive, en présence des responsables de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union européenne (UE) et de la Plateforme des acteurs non-étatiques de la pêche artisanale et aquaculture en Afrique de l’Ouest (Panepao/Wansafa).

Selon les initiateurs, la création de cette organe entre dans le cadre du plan d’action de la Panepao/Wansafa qui a été mise en place, lors d’une assemblée générale constitutive, qui s’est tenue du 23 au 26 mars 2018 à Abuja (Nigeria), avec l’appui de l’UE, de la CEDEAO et de la FAO.

Dans ce sens, explique Moussa Mbengue, Secrétaire général de la Panepao/Wansafa, ‘’cette plateforme nationale regroupe 18 organisations d’acteurs non-étatiques réparties en collèges d’acteurs d’organisations professionnelles de pêche artisanale, maritime, continentale et d’aquaculture, mais aussi des associations et ONG d’appui et d’accompagnement de la pêche’’.

Pour lui, cette plateforme est éminemment importante dans un contexte africain et sénégalais où la pêche et l’aquaculture jouent un rôle stratégique dans l’alimentation, la création d’emplois et de revenus, aussi bien pour les populations que pour les Etats, car, indique-t-il, ‘’nous sommes dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques. Donc, il est important que les acteurs non-étatiques, en application des directives volontaires de la FAO et d’autres instruments régionaux et internationaux, que nous mettions des mécanismes qui nous permettraient de mieux contribuer aux politiques publiques de pêche’’.

C’est également ce qu’estime le président nouvellement élu de la Panepas. Selon Samba Guèye, ‘’la Panepas est d’une importance capitale pour le secteur de la pêche’’. Pour lui, sans une bonne gouvernance et la transparence, la pêche durable ne sera jamais réussie. ‘’Il faudrait un suivi rapproché ainsi qu’une surveillance très élevée et très élargie au niveau de nos 718 km de côtes. Cela nécessite des efforts considérables pour protéger nos côtes’’, a indiqué M. Guèye, premier Président de l’histoire de la Panepas élu pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Pour sa part, Sidya Diouf du ministère de la Pêche et des Economies maritimes, a salué la démarche. ‘’Depuis un certain temps, nous sommes en train de mettre en place une approche inclusive et participative des acteurs dans la gestion des ressources du développement de la pêche. Donc, cette plateforme va renforcer le lien entre les acteurs d'abord, mais aussi entre l'administration et les acteurs’’.

Le coordonnateur interne de la Direction des pêches maritimes, chargé du suivi et des relations, invite à harmoniser les interventions au niveau des acteurs, parce qu’il existe beaucoup d'organisations.

IDRISSA AMINATA NIANG