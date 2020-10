Un incendie s’est déclaré samedi vers 21 h sur le site de Pack Lambaye, sur l’avenue Lamine Guèye, au centre-ville. Le feu, dont l’origine demeure inconnue, a presque ravagé tout sur son passage. Et selon les commerçants les dégâts causés s’élèvent à ‘’plus de 200 millions de francs CFA’’.

Situé en plein centre-ville, ce lieu de négoce où on retrouve plus souvent des meubles, des chambres à coucher et de matériels électroménagers, est entouré d’immeubles à usage d’habitation, de commerce. Sur place, le maire de Dakar-Plateau Alioune Ndoye a estimé que des solutions doivent être trouvées aux problèmes, notamment sécuritaires.

‘’On ne peut pas continuer comme cela. Nous ne pouvons pas continuer à mettre en danger la vie des gens’’. D’après lui, cet espace est ‘’un titre privé’’. Toutefois, Alioune Ndoye a ajouté qu’il attend un rapport des services administratifs et policiers pour évaluer la situation du sinistre.