Ils devaient reprendre les cours, le 6 avril prochain. Mais, en Conseil des ministres hier, il a été décidé du prolongement des ‘’vacances’’ des élèves et étudiants du Sénégal.

Le 15 mars dernier, le président de la République annonçait la fermeture des écoles et des universités du Sénégal pour 3 semaines, pour éviter la propagation du coronavirus. Élèves et étudiants devaient donc reprendre le chemin des classes, lundi prochain.

Mais, en Conseil des ministres hier, ‘’le ministre de l’Éducation nationale et le ministre en charge de l’Enseignement supérieur ont proposé au président de la République, qui l’a validé, le report de la rentrée scolaire et universitaire, initialement prévue le 6 avril, au 4 mai 2020’’. Il a également été ‘’décidé de l’accompagnement des ‘daaras’modernes à hauteur de 330 millions en denrées alimentaires’’.

Par ailleurs, c’était également l’occasion, pour Macky Sall, de magnifier ‘’l’engagement républicain et patriotique de tous ceux qui ont pris part aux audiences qu’il a accordées aux forces vives de la nation, à travers leurs réflexions, contributions et soutiens, dont la consolidation permettra de renforcer la cohésion nationale et la résilience face à la pandémie’’. Aussi, il ‘’a, à ce titre, demandé au ministre de la Santé de veiller à la prise en charge adéquate de tous les patients ainsi que de leurs contacts identifiés dans les établissements sanitaires ciblés et sites d’accueil retenus. Il a également instruit ce dernier de ne ménager aucun effort pour la reprise de la production de certains médicaments requis pour les malades pris en charge et suivis, en relation avec les ministères et entreprises concernés’’, d’après le communiqué du Conseil des ministres.

Il a également félicité Abdoulaye Diouf Sarr, ‘’les personnels de santé et les forces de défense et de sécurité, et a insisté sur la nécessité d’intensifier la riposte et d’agir pour soutenir le personnel de santé, d’appuyer les entreprises en vue de préserver les emplois et d’accompagner les populations les plus vulnérables, avec le déploiement de l’aide alimentaire d’urgence sur l’ensemble du territoire national’’.

Il a invité, sur un autre plan, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération à finaliser le Programme national de résilience économique et sociale (PRES), en synergie avec le dispositif du Fonds de riposte et de solidarité Force Covid-19.

La célébration de l’indépendance du Sénégal, samedi prochain, était au menu des discussions. À cet effet, le président Macky Sall ‘’a rappelé aux membres du gouvernement que le soixantième anniversaire, du fait de la pandémie et de l’état d’urgence, sera organisé sous forme d’une cérémonie de levée des couleurs, le 4 Avril 2020, à 10 h, dans la cour d’honneur du palais de la République. La cérémonie consistera à une prise d’armes suivie de l’hymne national, en présence du ministre des Forces armées et des autorités militaires’’.

Il a, ‘’dans ce contexte, demandé au ministre de la Communication de veiller à la transmission dans les médias, tout au long de cette journée, des missions, actions et réalisations des différentes forces de défense et de sécurité’’.