Singar Mbengue alias ‘’Papa Gastro’’ a écopé d’une peine de 6 mois de prison dont 3 mois ferme. Le célèbre traiteur est reconnu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie. En sus de sa peine de prison, le tribunal l’a condamné à allouer aux parties civiles Mariama Siradio Barry et Abdou Rahim Diagne, respectivement les sommes de 35 millions de francs CFA et de 25 millions de francs CFA. Mariama Siradio Barry avait acquis deux terrains à la cité Tobago et avait même entamé les constructions. Mais l’Etat du Sénégal, à cause de travaux d’envergure, avait décidé de recaser les victimes de la cité Tobago. Sur ces entrefaites, il a décidé de les indemniser en nature.

N’étant pas au Sénégal, elle aurait donné à Papa Gastro une procuration pour qu’il la représente aux réunions du collectif des impactés et les autorités. Quand les terrains ont été disponibles, le mis en cause a reçu une parcelle à son nom sans pour autant figurer sur la liste des victimes. Pendant ce temps, Mariama Siradio Barry attendait l’attribution de son lopin de terre tout en ignorant que son fiancé avait reçu un bail à son nom. Papa Gastro a ainsi décidé de vendre ce terrain au nommé Abdou Rahim Diagne à 35 millions. Celui-ci avait fait une avance de 25 millions 500 mille francs CFA. Mais avant que celui-ci ne verse le reliquat, il se rend compte que Papa Gastro a déjà vendu le terrain à une personne qui l’a muté à son nom.