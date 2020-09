Pape Abdoulaye Toure

Le procès tant attendu de l’étudiant-activiste, Pape Abdoulaye Touré, devant le tribunal d’instance, a été renvoyé au 30 septembre, à la demande de son conseil Me Khoureychi Ba. Le motif du renvoi est d’ordre médical. En effet, Me Ba a présenté un certificat médical attestant l’état clinique précaire de son client. Pour rappel, Pape A.

Touré a été arrêté pour avoir participé à un sit-in organisé par des étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et des bacheliers non-orientés. Par la suite, il a été déféré au parquet pour refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agent. Au final, seule la rébellion a été retenue comme charge et il avait bénéficié d’une liberté provisoire.