Pape Abdoulaye Toure

Le tribunal d’instance de Dakar a renvoyé Pape Abdoulaye Touré des fins de la poursuite, sans peine ni dépens. Les intérêts de la partie civile sont réservés. La sentence a été prononcée hier. L’étudiant et activiste comparaissait le mercredi 7 octobre devant cette juridiction, pour répondre du chef de rébellion.

C’est le 21 septembre qu’il a été interpellé aux alentours de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) alors qu’il comptait se rendre au lieu où, avec des camarades, ils devaient organiser un point de presse pour s'indigner du sort des nouveaux bacheliers non orientés à l’Ucad et ceux de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) qui n'avaient pas reçu leurs ordinateurs.

Toutefois, au cours de son interpellation, il a été pris à part et farouchement battu par les éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI). D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle il n'avait pas pu comparaître lors de sa première audience où son conseil, Me Khoureichi Ba, avait présenté au juge un certificat médical faisant état des blessures de son client. Lors de son procès, le substitut du procureur avait requis l’application de la loi pénale. Tandis que ses conseils avaient sollicité sa relaxe pure et simple.