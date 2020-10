Pape Ale Niang

Le tribunal a vidé hier le procès opposant l’ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) Cheikh Oumar Hann au journaliste Pape Alé Niang, à Mody Niang et Nafy Ngom. Pour la dernière citée, le tribunal s’est déclaré incompétent.

Pour Pape Alé Niang, auteur du livre dans lequel M. Hann se sent diffamé, et Mody Niang son préfacier, ils ont écopé chacun de 3 mois de prison assortis de sursis, d’une amende de 200 000 F CFA et de 10 millions de F CFA de dommages et intérêts.