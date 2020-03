Le président du Conseil d’administration (PCA) de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Pape Siré Dia, sera un sérieux adversaire de l’actuel maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, aux prochaines échéances locales. Il a annoncé sa candidature à la fin du mois de février et soutient que personne ne peut l’empêcher de briguer le suffrage des Thiessois.

C’est la ‘’résurrection’’ du chef aphone, depuis qu’il a été éjecté de son fauteuil de directeur général de La Poste. Aujourd’hui, s’il y a quelqu’un, à Thiès, qui affiche sa ferme volonté de présider aux destinées de la cité du Rail, c’est bien Pape Siré Dia. Le président du Conseil d’administration de la Lonase veut succéder à Talla Sylla au poste de maire de la ville. Et ouvre les hostilités. Il se dit prêt à batailler ferme aux fins d’être porté à la tête du petit ‘’palais’’ jouxtant l’avenue Léopold Sédar Senghor.

Réputé calme et effacé, l’ex-patron de La Poste s’est publiquement déclaré candidat, ce 29 février. ‘’Si Allah le Tout-Puissant me prête vie, rien ni personne ne peut m’empêcher d’être candidat à la mairie de Thiès. On entend tout à Thiès. Il y en a qui se sont déjà déclarés candidats, alors qu’ils n’ont aucune base ou encore une assise politique. Alors, ils rêvent de me voir leur céder le champ politique thiessois. Mais ça ne sera pas le cas. Moi, je suis candidat à la mairie de Thiès’’, martèle un Siré Dia offensif. Qui a dit à ses adversaires et détracteurs qu’ils peuvent continuer à distiller certaines informations.

Il déclare se concentrer sur la bataille qui l’attend, lors des prochaines confrontations, pour le contrôle de la municipalité la plus courtisée de la ville de Thiès. Pour aller aux Locales et glaner des points, le PCA de la Lonase appelle ‘’sa’’ jeunesse à serrer les rangs et à ne pas se laisser distraire par les potentiels adversaires du camp d’en-face. ‘’Vous avez vos yeux pour voir et vos oreilles pour tout entendre. Il faut que vous vous concentriez sur l’essentiel. C’est clair et net. Et l’essentiel, c’est cap sur les Locales’’, lance-t-il à ses jeunes sympathisants.

‘’N’écoutez pas ce qu’on vous raconte dans la rue. Ce que je vous dis est clair est net : notre principal objectif, c’est la conquête de la mairie de la ville. Je vous rappelle que les Locales sont différentes de l’élection présidentielle où il y a eu le vote affectif. En tout cas, je suis candidat. Et quand ça sera fini, ça sera fini’’.

Soulignant qu’il est au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Thiès, Pape Siré Dia invite les jeunes qui le soutiennent au travail.

GAUSTIN DIATTA (THIES)