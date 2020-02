Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo assez insolite. On y voit un eco guide en service au Parc de Hann braver un lion, alors qu’il servait de guide a des visiteurs. Il a tenté de défier le fauve en lui tendant sa main.

Malheureusement pour lui, elle a été happée par la gueule du lion. On l’entend crier pendant une dizaine de secondes avant que l’animal ne lâche prise. L’animal, dit-on pourtant, ‘’est arrivé très jeune au zoo. Il était le chouchou des agents et guides du parc qui l’ont élevé jusqu’à l’âge adulte et sa mise en cage’’.

L’agent, lui, s’en est sorti avec une main ensanglantée. Ce qui est un moindre mal par rapport à la sanction qu’il encourt. En effet, dit-on, il était ivre au moment des faits et risque d’être radié pour ‘’faute lourde’’. Dans ce sens, un rapport circonstancié de l’incident sera adressé au Directeur des Eaux et Forêts, le Colonel Baïdy Ba, qui pourrait proposer sa radiation. La décision finale reviendra au ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall.