L’enveloppe du financement découlant du partenariat public-privé, entre le Conseil national du patronat (CNP) et le Mouvement des entreprises françaises (Medef) est estimée à plus de 1 834 milliards de F CFA. C’est ce qui ressort du dossier de presse transmis hier à ‘’EnQuête’’, dans le cadre de la participation du président Macky Sall à l’université d’été du Medef.

Le partenariat entre le Conseil national du patronat (CNP) et le Mouvement des entreprises françaises (Medef) entre dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième Plan d’actions prioritaires (PAP2) du Plan Sénégal émergent (PSE). D’après le dossier de presse du Bureau d’information gouvernementale (Big) transmis, hier, à ‘’EnQuête’’, il permet, entre autres, aux investisseurs français comme sénégalais d’ouvrir des entreprises de droit au Sénégal, d’avoir des ressources humaines sénégalaises. Et de créer des entreprises connues devant servir de hub pour occuper le marché régional et faciliter l’exportation.

‘’Le partenariat entre le CNP et le Medef est une collaboration équilibrée entre les entreprises sénégalaises et françaises qui doit évoluer selon un modèle de co-investissement, de co-entreprises avec comme priorité la création de richesses et d’emplois au niveau national. L’enveloppe du financement de ce partenariat public-privé innovant est estimée à plus de 1 834 milliards de F CFA (2,8 milliards d’euros). Une partie sera couverte par l’investisseur sénégalais et une autre partie par l’investissement direct étranger’’, informe le document de la présidence sénégalaise publié en prélude à la participation du président Macky Sall à l’université d’été du Medef qui s’ouvre aujourd’hui.

Il convient de noter aussi que du 23 au 25 septembre 2019, 45 entreprises françaises membres du Medef ont noué un partenariat avec le CNP sénégalais.

La même source renseigne que les relations entre le Sénégal et la France sont ‘’étroites et multiformes’’, et les rencontres entre les autorités des deux pays fréquentes. ‘’Le Sénégal est le seul pays d’Afrique subsaharienne avec lequel la France tient régulièrement un séminaire intergouvernemental (alternativement à Dakar et à Paris). La 4e édition du séminaire gouvernemental entre les deux pays s’est déroulée à Dakar le 17 novembre 2019. Quatre feuilles de route ont été adoptées à cette occasion : émergence du Sénégal. La première feuille de route met l’accent sur l’appui au secteur privé, la responsabilité sociale des entreprises, la création d’emplois locaux et la formation professionnelle’’, lit-on dans le communiqué.

Ainsi, la présidence souligne que la première feuille de route ouvre également des perspectives sur la ville durable, avec notamment le train express régional (Ter) et de nombreux autres projets dans des secteurs comme celui des énergies renouvelables. Le développement rural, via la structuration des filières locales ou la recherche agronomique, reste aussi un axe prioritaire. Les financements français, du Trésor et de l’Agence française de développement (AFD) ainsi que l’expertise de l’AFD, du Cirad et de l’IRD accompagnent la coopération dans ces secteurs.

Le volet ‘’Education, formation, santé, sports et culture’’ qui entre dans le cadre de la deuxième feuille de route s’articule, entre autres, autour de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). En outre, le Campus franco- sénégalais a lancé ses 15 premières formations, avec déjà près de 400 étudiants. La deuxième phase de ce projet phare est prévue à la rentrée prochaine, notamment en y associant plus étroitement encore les entreprises. ‘’Les deux pays se sont également engagés à renforcer la coopération entre les musées et à soutenir le secteur du cinéma, autour de la future Cité du cinéma à Dakar. L’action française dans le domaine du sport est montée en puissance, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar (initialement prévus en 2022 et reportés à 2026) et la coopération avec Paris-2024’’, poursuit le texte.

Pour ce qui est de la mobilité et la migration, la troisième feuille de route, vise la gestion concertée des flux migratoires, y compris la lutte contre les trafics, et le renforcement des mobilités, en favorisant notamment les échanges de jeunes et de talents. Et par rapport à la sécurité et la défense, la 4e feuille de route porte sur la défense et la sécurité à travers notamment la fourniture d’équipements. Les forces de sécurité des deux pays travaillent également au renforcement de la stabilité régionale, à la lutte contre le terrorisme et à la cyber-sécurité. ‘’La France est un des tout premiers partenaires stratégiques du Sénégal. Les entreprises françaises évoluent dans de nombreux secteurs d’activités dans notre pays. Il s’agit, entre autres, de l’agriculture et l’agro-industrie, des mines, en particulier le ciment, des BTP, des hydrocarbures, des infrastructures, de la logistique et du transport aérien, du tourisme, des télécommunications, des banques, des assurances’’, précise le dossier.

Macky Sall invité d’honneur du Medef

Cette année, pour célébrer ses activités, le Medef a choisi le président Macky Sall comme invité d’honneur à la rencontre des entrepreneurs de France qui sera organisée à Paris les 26 et 27 août 2020. ‘’Sous le thème de la renaissance des entreprises de France, l’événement portera cette année sur les enjeux économiques, sociaux et sociétaux de l’après-Covid, en relation avec la souveraineté économique, l’urgence de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité, des nouveaux modes de consommation et l’évolution du travail’’, informe le dossier de presse. Leur objectifs à travers ce choix est ‘’d’entendre’’ le point de vue d’un dirigeant africain sur ces enjeux.

Le document de la présidence relève qu’au cours de son séjour, le président Sall aura aussi un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Et le jeudi 27 août 2020 à 10 h 30 mn, Il interviendra lors d’une Keynote spéciale au cours de laquelle il sera notamment interrogé par des chefs d’entreprise sur l’impact de la Covid-19 en Afrique et sur l’attractivité du territoire.

‘’Conscient de la gravité de la menace pour l’économie du continent africain, le président Macky Sall avait lancé, au mois d’avril, l’Appel de Dakar pour, notamment, l’annulation de la dette publique africaine et le réaménagement de sa dette privée et une meilleure capitalisation des expertises africaines dans la phase post pandémie Covid-19’’, rappelle le Big.

Le retour du chef de l’Etat est prévu le 28 août 2020.

MARIAMA DIEME