La Journée mondiale sans tabac sera célébrée demain 31 mai. Pour cette année, la Ligue sénégalaise antitabac s’est contentée, à cause des restrictions liées à la pandémie, d’un communiqué de presse pour sensibiliser sur les effets désastreux du tabac. Elle a aussi profité de l’occasion pour alerter sur ‘’les manœuvres de l’industrie du tabac qui veut profiter de la lutte contre la propagation de la Covid-19 pour redorer son image’’.

‘’Prévenir l'utilisation du tabac et de la nicotine chez les jeunes et les protéger de la manipulation mise en place par les industriels du tabac’’, est le thème choisi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour célébrer la journée du 31 mai dédiée a la lutte contre les effets désastreux du tabac sur les consommateurs.

En effet, dans ce contexte marqué par la crise sanitaire, les acteurs de la lutte contre le tabac, notamment la Ligue sénégalaise contre le tabac, ont alerté sur ‘’une manœuvre de l’industrie du tabac qui voudrait profiter de la pandémie pour redorer son image, en tentant de participer aux plans de lutte contre la Covid-19’’. ‘’L'industrie du tabac, comme dans ses habitudes, veut profiter du contexte de la pandémie de la Covid-19 pour soigner son image. En Afrique, particulièrement au Sénégal, l’industrie du tabac, en passant par un groupe façade, aurait participé, avec un appui d’un milliard de F CFA, dans le financement du Force-Covid-19 lancée par le gouvernement du Sénégal pour soutenir la lutte contre la pandémie’’, dénonce-t-on dans le communiqué de la Listab reçu à ‘’EnQuête’’.

Selon cette organisation, l'OMS a d’ailleurs mis en garde contre de telles relations entre l’industrie du tabac et les gouvernements. Le partenariat avec l'industrie du tabac sape, considère-t-on, la crédibilité des gouvernements en matière de protection de la santé des populations. Car il existe un conflit fondamental et irréconciliable entre les intérêts de cette industrie et les intérêts des politiques de santé publique".

Les défenseurs de la lutte antitabac soupçonnent aussi ‘’les industries de tenter de saper les recherches en prétendant que la nicotine contiendrait des éléments de protection contre la Covid-19’’. Loin d’avoir des effets protecteurs contre la Covid-19, le tabac reste néfaste et même dangereux pour les personnes souffrants de la Covid-19, estime la Listab. ‘’Le coronavirus est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons, rendant l’organisme moins résistant aux virus. Les maladies aggravées par le tabagisme (cancer, affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, etc.) fragilisent le système immunitaire. Le confinement qui fait suite à la pandémie peut avoir des conséquences sur le comportement tabagique, suite aux troubles axio-dépressifs et les jeunes ne pourront pas y résister’’, indique-t-on.

‘’Les fumeurs plus exposés au risque de contamination du virus et au développement de la forme sévère’’

En outre, selon la Listab, contrairement à ce qui a été développé par certains chercheurs, ‘’des études récentes sur la corrélation entre le tabagisme et la Covid-19, réalisées par l’OMS, révèlent que les fumeurs sont plus exposés au risque de contamination du virus et au développement de la forme sévère (risque augmenté de 50 à 130 % par rapport aux non-fumeurs) ou à une forme très sévère de la maladie, nécessitant soit une ventilation artificielle, soit un passage en réanimation aboutissant souvent au décès de la personne contaminée. Fumer augmente également, souligne-t-elle, la fréquence de contacts entre les mains et la bouche, et augmente par conséquent les risques d’infections virales.

En effet, les doigts et (éventuellement la cigarette contaminée) sont souvent en contact avec les lèvres, ce qui augmente la possibilité de transmission du virus de la main à la bouche. Il y a également le partage des plis buccaux et des tuyaux pendant la fumée de la chicha qui pourrait faciliter la transmission de la Covid-19. Enfin, la fumée émise par la cigarette ou la chicha d’une personne infectée peut, précise-t-on, contenir des particules virales dans les postillons susceptibles d’être inhalées ou avalées. Il existe alors un grand risque de contamination de l’entourage. C’est pourquoi, la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac invite les fumeurs à profiter de cette période de pandémie, avec ses mesures de restriction, pour arrêter le tabac, afin de protéger les fumeurs et leur entourage des effets néfastes du tabac et de la fumée passive.