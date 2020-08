Leader de la Ligue 1 avant la suspension du championnat pour cause de Covid-19, Teungueth FC et son dauphin, le Jaraaf de Dakar, ont confirmé leur participation respectivement à la Ligue africaine des champions et à la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Cependant, le club de Rufisque compte mener la bataille jusqu’au bout pour la reconnaissance de son titre de champion du Sénégal par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Après des semaines de contestations et de menaces, Teungueth FC a finalement décidé de représenter le Sénégal aux compétitions de clubs de la Caf. L’information a été donnée, hier, par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans sa communication, l’instance nationale dirigeante du ballon rond s’est réjouie de la décision des dirigeants du club rufisquois et ceux du Jaraaf de Dakar, désignés par son Comité exécutif pour prendre part respectivement à la Ligue africaine des champions et à la Coupe de la Caf, pour l’édition 2020-2021.

‘’La FSF s’en félicite et réitère son engagement à accompagner, comme à l’accoutumée, ces deux représentants du Sénégal, tout en leur souhaitant un très bon parcours dans ces compétitions’’, souligne le communiqué.

Pour sa part, Teungueth FC a aussi fait une communication pour expliquer les motivations de son engagement en Ligue africaine des champions. Les dirigeants de l’équipe rufisquoise estiment que la meilleure solution est d’aller jouer cette compétition. Cela, pour plusieurs raisons, disent-ils. ‘’D’abord, parce que nous sommes champions. Mais aussi parce que les joueurs et les staffs méritent cette récompense. Ils ont été les meilleurs du Sénégal et donc, il est normal d’aller représenter notre cher pays dans la plus prestigieuse compétition de clubs en Afrique’’, croient-ils.

Le président de TFC, Babacar Ndiaye, et ses collaborateurs ont décidé également de défendre les couleurs du Sénégal à la Ligue des champions pour leurs supporters, qui ont porté l’équipe, même durant l’époque où celle-ci évoluait loin de ses bases (du fait de la non-disponibilité du stade Ngalandou Diouf de Rufisque, NDLR).

Toutefois, M. Ndiaye et ses associés ne comptent pas abandonner la lutte pour ‘’la reconnaissance de leur titre de champion’’ qu’ils avaient entreprise depuis la décision du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football datant du 8 juillet dernier. Ledit comité avait décidé d’arrêter définitivement la saison de football 2019-2020 sans décerner de titre de champion et de geler les promotions et les relégations à tous les échelons des championnats locaux. Il avait aussi décidé de désigner les deux équipes les mieux classées du championnat de Ligue 1, à savoir Teungueth FC (1er, 33 pts) et le Jaraaf de Dakar (2e, 21 pts), à la dernière journée de la phase aller (13e journée) du championnat professionnel pour représenter le Sénégal, respectivement à la Ligue des champions et à la Coupe Caf. Mais cette mesure des fédéraux n’était pas bien appréciée par les acteurs du football sénégalais, notamment les dirigeants de TFC. Ces derniers se sont insurgés contre cette décision jugée ‘’incohérente’’.

Par conséquent, les Rufisquois ont réclamé qu’on leur décerne le sacre. A contrario, ils ont menacé de boycotter la Ligue africaine des champions. Dans leur dernier communiqué, ils ont réitéré leur volonté d’aller jusqu’au bout de leur logique, malgré leur engagement de prendre part à la Ligue des champions. ‘’Nous croyons, très sincèrement, que la Fédération sénégalaise de football, qui a décidé de mettre fin aux compétitions, alors que nous avions 12 points d’écart sur notre premier poursuivant, nous décernera tôt ou tard notre titre de champion’’.

Sur ce point, le club de Rufisque compte mener le combat juridique avec leur conseil. ‘’Sur cette question, notre avocat, Me Seydou Diagne, qui accompagne le club depuis 9 ans, fera tout son possible pour que nous puissions prendre ce qui nous revient de droit’’.

