Depuis 4 jours, la région de Tambacounda n'a pas enregistré de cas positif à la Covid-19. Cette situation est aux antipodes de celle qui prévaut au niveau national.

Actuellement, on assiste à une hausse fulgurante du nombre de cas positifs à la Covid-19. Mardi, mercredi et jeudi, le pays a enregistré respectivement 58, 104 et 59 cas, tandis qu’à Tambacounda, aucun cas n'a été testé positif. À ce jour, la région compte 64 testés positifs dont 63 à Goudiry et 1 à Tamba. Parmi eux, 18 ont été déclarés guéris et 46 sont encore sous traitement. Les autorités sanitaires informent qu'à ce jour, il n’y a plus de cas contact à dépister dans la région. Car la liste a été vidée.

Cette situation à Tamba semble être la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, la clairvoyance et l'anticipation des autorités administratives de la région. En effet, dès l'apparition du premier cas de coronavirus dans le département de Goudiry, le gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, a pris des mesures draconiennes pour freiner la propagation de la pandémie dans les autres départements. Parmi ces mesures, la mise en quarantaine de Goudiry, le confinement de la population et l'interdiction de circulation des transporteurs en commun. Ces mesures ont aidé à contenir la maladie dans 3 villages du département de Goudiry : Kanhambé, fief du chef religieux premier cas à Tamba, Ndindoly et Féténiébé où est concentré l'essentiel des malades du coronavirus (45 cas) dans la région. Le village de Féténiébé, dans la commune de Boynguel Bamba, est aussi aujourd'hui le seul foyer qui résiste à l'équipe du médecin-chef de région, Bayal Cissé.

Il y a aussi le professionnalisme de l'équipe médicale régionale. Car une fois déployée sur le terrain, cette dernière a abattu un travail exceptionnel, en recherchant activement toutes les personnes contacts et en les confinant. Un seul cas est enregistré dans la commune de Tamba, chef-lieu de département. Il s'agit de l'agent de santé, un cas issu de la transmission communautaire. Cette efficacité du personnel soignant est facilitée par la disponibilité de l'équipement. Le centre de traitement de Tamba dispose aujourd'hui de 2 plateaux de réanimation. Même s'il faut signaler que la région n'a pas encore enregistré de cas grave ; tous sont des cas simples ou asymptomatiques.

Ensuite, il faut noter le respect des mesures barrières. A Tamba, la population contribue efficacement à la lutte contre la Covid-19, en respectant toutes les directives du ministère de la Santé et de l'Action sociale et le couvre-feu. Il y a aussi l'élan de solidarité, en cette période de pandémie. Les bonnes volontés, les ONG, les associations des jeunes, les regroupements de femmes... participent à la lutte. Certains par la sensibilisation, d'autres par la distribution de dons.

Une autre particularité de Tambacounda pourrait expliquer la lente propagation du virus : la chaleur. A Tamba, la température avoisine le plus souvent les 45 degrés. Une canicule qui ne favorise pas la dissémination de la maladie. Enfin, les forces de l'ordre et de sécurité jouent aussi leur partition, en faisant respecter les directives : le couvre-feu, le port du masque, mais aussi la surveillance des frontières avec la Gambie, la Mauritanie et le Mali.

Malgré tout, l'équipe médicale garde un œil sur les cas suspects, pour éviter toute mauvaise surprise. Les populations sont appelées à plus de vigilance et au respect strict des mesures édictées.

BOUBACAR AGNA CAMARA