Le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla a communiqué les modalités de passage en classe supérieure des élèves des classes intermédiaires. Il prévoit des tests de passage pour ce qui auront frôlé la moyenne requise.

Le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla a informé, hier, des modalités définies pour le passage des élèves des classes intermédiaires. Globalement, les modalités sont définies comme suit : Pour l’élémentaire, l’élève doit avoir une moyenne d’au moins 4,5/10 ; pour le moyen secondaire, il doit avoir une moyenne d’au moins 9/20. Dans ce dernier cas, il est autorisé un deuxième redoublement pour tout élève ayant déjà redoublé la classe. Aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de résultats, selon le ministre.

La note indique que les élèves dont la moyenne est comprise entre 4 et 4, 49/10 pour l’élémentaire et entre 8 et 8,99 /20 pour le moyen secondaire ont la possibilité de faire des réclamations auprès du directeur d’école ou du chef d’établissement. ‘’Toute réclamation doit être étudiée par l’équipe pédagogique concernée qui devra soumettre l’élève à un test’’, souligne la note. A cet effet, le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla demande de veiller à une application rigoureuse de ces mesures dans les écoles et établissements scolaires publics ou privés dans les circonscriptions respectives. Le ministre ajoute ‘’qu’il attache du prix à l’exécution correcte de cette instruction’’.

Egalement, les élèves des classes de CM2 n’ayant pas réussi aux examens sont proposés au redoublement. Aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de résultats. Des observations sont faites dans ce sens. D’ores et déjà, il est prévu une période de réclamation du 31 juillet au 15 septembre 2020 pour les élèves ayant obtenu une moyenne entre 4 et 4,49/10 pour l’élémentaire et entre 8 et 8,99/20 pour le moyen secondaire. Du 06 au 11 novembre 2020, des tests de passage seront organisés pour réévaluer les élèves concernés. Ce qui permettrait à ceux ayant fait des progrès de passer en classe supérieure et de démarrer les cours en même temps que les autres. Les directeurs d’école doivent, selon le ministre, respecter la logique d’étape (par exemple : le maitre de CI continue avec ses élèves au CP…), si le maitre reste en poste.

AIDA DIENE