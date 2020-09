Comme annoncé, le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie a déposé une lettre sur la table du président de l’Assemblée nationale. Il souhaite que les différents ministres impliqués dans la gestion des inondations au niveau technique, financier et sécuritaire viennent s’expliquer devant la représentation nationale.

Il s’agit du ministre de l’Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, du ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, de celui de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana ainsi que de celui des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo.

‘’L’audition de ces ministres sera une belle occasion, comme ce fut le cas en juillet 2010, pour les députés, d’exercer leur devoir de contrôle et à nos compatriotes d’être informés sur l’utilisation des ressources financières qui ont été mobilisées dans le cadre des différents projets et programmes de lutte contre les inondations et des perspectives pour arriver à bout de ce phénomène’’, lit-on dans la lettre dont copie a été envoyée à ‘’EnQuête’’.