Suite au remaniement opéré, hier, par Me Abdoulaye Wade et analysé comme une mise à l’écart de Bara Gaye, la Convergence des éternels wadistes tient à faire des précisions. ‘’Il n’y a aucun nuage entre les frères Bara Gaye et Karim Wade. Mais, comme dans tout rassemblement, il y a des diables qui cherchent toujours à diviser pour se positionner.

Halte à la désinformation et place à la massification du parti, pour une reconquête effective du pouvoir en 2024’’, écrit-elle dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. En effet, certains sites ont annoncé que le maire de Yeumbeul, en l’occurrence M. Bara Gaye, a été enlevé du collège des secrétaires généraux adjoints du Parti démocratique sénégalais (PDS).

‘’Le président Wade n’a enlevé aucun des secrétaires généraux adjoints. Il est indiqué dans ledit communiqué que : ‘’C’est ainsi que le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, a coopté de nouveaux secrétaires généraux adjoints qui ont rejoint le collège.’’ Par conséquent, les sept autres SG adjoints, en l’occurrence M. Ndiaga Niang, M. Mamadou Lamine Thiam, Dr Cheikh Dieng, M. Abdoulaye Diop, M. Mayoro Faye, M. Lamine Ba et M. Daouda Niang, viennent s’ajouter aux onze SG adjoints déjà existants’’, précise la convergence.