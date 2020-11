La rupture est maintenant définitivement consommée entre Me Wade et Ameth Fall Braya. Ce samedi, une forte délégation du PDS, avec à la tête Doudou Wade, a séjourné à Saint-Louis pour délivrer un message du secrétaire général du PDS aux militants. Désormais, le mandataire du parti pour les joutes électorales à Saint-Louis a pour nom Mayoro Faye.

Une lettre a été adressée en ce sens aux autorités administratives de Saint-Louis, en l'occurrence le préfet. D'ailleurs, selon le communiqué, un grand meeting a été organisé à la permanence du PDS où les caciques de la formation politique du département ont répondu massivement à l'invite. ‘’Tous ont magnifié l'acte avant de préciser qu'ils sont tous derrière le nouveau mandataire pour faire face au régime en place’’, informe le document.

Le PDS se fixe ainsi pour objectif, d’après ses membres, la remobilisation des troupes dans cette partie du Nord, avec la préparation de la vente des cartes de membre en direction des élections locales, législatives et présidentielle à venir. ‘’Les cinq communes Ndiabène Gandiol, Mpal, Fass, Gandon et Saint-Louis ont décidé de reprendre le travail de terrain afin de reconquérir l'ensemble du département pour le compte du PDS qui prépare le retour triomphal de Karim Wade, candidat à la Présidentielle de 2024’’, souligne une note du parti de Me Abdoulaye Wade.