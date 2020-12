Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, il est indiqué que ‘’dans le cadre des opérations de placement et de vente des cartes lancées par le Parti démocratique sénégalais (PDS), le président de la commission nationale, Saliou Dieng, Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien, sur instruction du secrétaire général national (SGN), Me Abdoulaye Wade, déroule un calendrier de rencontres avec toutes les structures verticales et les mouvements de soutien’’.

Ainsi, ces rencontres, qui ont débuté le 30 novembre dernier et se poursuivent jusqu’au 6 décembre prochain, ‘’seront des moments d’échange et d’information sur le processus de renouvellement des structures de base du parti et d’animation du PDS’’, informe-t-on. Monsieur Dieng a d’ailleurs déjà rencontré le Mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel), le 30 novembre.

Le lendemain, c’était au tour de la Fédération nationale des anciens, avant que l’UJTL ne soit reçue le lendemain. Hier, des mouvements de soutien ont été reçus. Aujourd’hui, sont attendues la fédération des arabisants et celle nationale des cadres (FNCL). Samedi et dimanche seront respectivement reçus le mouvement national des femmes et des cellules d'entreprises. Les rencontres se dérouleront à la permanence nationale Oumar Lamine Badji.