Avec la reprise de l’activité interurbaine, des bus de transport en commun pleins à craquer en provenance de Dakar, épicentre de la maladie, ont foulé, avant-hier, le sol montrollandais. Le maire de la commune, Yves Lamine Ciss, s’inquiète et craint des contaminations.

La région de Thiès est frappée de plein fouet par la maladie à coronavirus, avec plus de 100 cas au compteur. En revanche, la commune de Mont-Rolland résiste jusque-là à la pandémie. Depuis le début de la Covid-19 au Sénégal, personne n’est encore testée positive dans cette localité située dans le département de Tivaouane qui compte au total 13 cas positifs. Ce résultat probant est le fruit d’un engagement communautaire. Car, dit-on, dès la pénétration du nouveau coronavirus dans la région de Thiès, Mont-Rolland s’est barricadée par une surveillance accrue de tous les principaux axes. Le contrôle dirigé par les éléments de la Croix-Rouge, épaulés par les jeunes, était strict. Impossible, pour le voyageur, d’y entrer sans se soumettre à l’exercice du lavage des mains et de la prise de température.

Trois mois après l’apparition du virus, Mont-Rolland est toujours à zéro cas. Cependant, la commune risque de figurer dans les fiches de la région médicale. Et pour cause ! Des bus, communément appelés ‘’horaires’’ bondés de monde sont arrivés avant-hier dans cette localité. Ils proviennent de Dakar, épicentre de la maladie à coronavirus, précise l’édile de la ville. Il ne cache pas d’ailleurs ses inquiétudes et ses craintes, craignant des contaminations.

Un prix pour le respect des gestes barrières

Si les populations n’y prennent pas garde, prévient-il, Mont-Rolland peut enregistrer ses premiers cas. ‘’Si nous avons des problèmes aujourd’hui, ce sont ces ‘horaires’ que nous ne maitrisons pas. J’ai appris qu’un autre ‘horaire’ est arrivé avant-hier, dans notre commune et qu’il était plein à craquer. Ces bus viennent de Dakar où sévit la maladie. Cela veut dire que nous sommes très menacés. Les ‘horaires’ constituent une véritable menace pour les populations’’, pleure Yves Lamine Ciss.

Pour préserver sa commune, le premier magistrat de la ville invite les populations à cultiver davantage la vigilance. Pour lui, c’est de cette façon qu’il faut pour barrer la route au virus qui a fini de s’installer dans tous les districts sanitaires de la région de Thiès. Aussi, le maire socialiste indique que le fait d’avoir zéro cas doit être une source de motivation pour toutes les populations et surtout les jeunes.

Car, dit-il, dans la lutte contre cette pandémie, chacun doit se sentir impliqué afin de contrer ensemble le virus. Dans cette perspective, le maire de Mont-Rolland et toute son équipe ont tenu à sensibiliser davantage les populations afin qu’un respect strict des mesures barrières soit observé. A cet effet, une enveloppe de 50 000 F CFA va être décernée chaque semaine au village qui se distinguera le mieux. Cette initiative, qui démarre la semaine prochaine, vise la promotion du respect de la distanciation physique, du lavage des mains, du port du masque… pour une commune de Mont-Rolland sans Covid-19.

GAUSTIN DIATTA (THIES)