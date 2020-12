Moussa Boye, Serigne Abo Madyana Fall et Babacar Guilène Diallo ont été appelés hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, pour répondre du crime odieux perpétré sur Babacar Ba, en 2017, à Keur Massar.

Moussa Boye, Serigne Abo Madyana Fall et Babacar Guilène Diallo ont comparu, hier, pour association de malfaiteurs, assassinat et détention d’armes blanches. Le trio est accusé d’avoir tué leur voisin Babacar Ba, au cours d’une violente altercation. Tabassé à coups de gourdin, de machette et de pelle, Babacar Ba a rendu l’âme. Le drame s’est déroulé dans la nuit du 12 au 13 juin, à Keur Massar. Accusés d’être les auteurs de ce crime odieux, Moussa Boye, Serigne Abo Madyana Fall et Babacar Guilène Diallo ont été jugés hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar.

Selon l’économie des faits, les trois accusés se sont réunis au domicile de Gorgui Boye, pour prendre du thé. Au moment de rentrer chez lui, Serigne Abo Madyana Fall a été raccompagné par Gorgui Boy et Babacar Guilène Diallo. Sur le chemin du retour, ils ont croisé la victime Babacar Ba, en état d’ébriété, qui continuait à sirotait sa bière. L’ayant salué, Gorgui Boye s’est attiré les foudres du défunt qui l’a abreuvé d’injures. Dans sa fougue, il a cassé la bouteille de bière et s’est rué sur lui, en lui assénant des coups de tessons. Bien qu’il l’ait désarmé, Gorgui s’en est tiré avec des blessures au cours de cette altercation.

Pour laver cet affront, le trio, muni de gourdins, s’est rendu chez Babacar, mais il n’y était pas. N’en démordant pas, Gorgui et ses amis sont allés à sa recherche, le lendemain, pour solder leurs comptes avec lui. Une fois qu'ils ont trouvé Babacar Ba, ils l'ont pris à partie, en lui assénant des coups de gourdin, de machette et de coupe-coupe, avant de le laisser à moitié mort sur les lieux. Deux jours après les faits, il a rendu l’âme.

Entre-temps, les accusés ont tenté de rallier l’Europe avec les pirogues. Mais leur dessein n’a pu aboutir, car ils sont tombés dans les mailles des filets des policiers.

Au prétoire, les accusés ont, à l’unanimité, contesté les faits d’association de malfaiteurs et d’assassinat qui pèsent sur eux. Ils ont tous imputé la responsabilité du crime à Gorgui Boye qui a réussi à prendre la fuite. Entendu en premier, le grand frère de celui-ci, en l’occurrence l'accusé Moussa Boye qui est peintre en bâtiment, a révélé qu'il était sur les lieux du drame, sur ordre de sa mère. ‘’J’étais là-bas pour calmer les choses et ramener mon frère à la maison, comme me l’a ordonné ma mère’’, soutient-il.

‘’Mon frère Gorgui Boye et ses amis sont partis à la recherche de Babacar, avec des gourdins et non avec des couteaux et des coupe-coupe. Une fois sur le lieu du drame, alors que je conduisais mon frère, Babacar a brandi un coupe-coupe, en voulant m'asséner des coups, après m'avoir injurié. Alors, j'avoue que j'ai vu mon petit frère qui lui a donné un coup de bâton’’, a-t-il expliqué. Alors qu’à l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, il avait déclaré qu’il avait asséné des coups de machette à la victime aux pieds. Poursuivant, il a allégué que Serigne Abo Madyana Fall a administré au défunt des coups de pelle à la tête. Quant à son petit frère Gorgui, il lui a donné des coups de gourdin.

Ayant fait deux fois la prison, le menuisier Serigne Abo Madyana Fall, qui a été enfoncé par Moussa Boye, a reconnu avoir donné des coups de machette sur les pieds du défunt. Mais il s'est dédouané du décès de celui-ci. ‘’Le coup fatal lui a été donné à la tête par Gorgui Boye’’, a-t-il soutenu, alors que lors de son audition face aux enquêteurs, il avait confirmé avoir bien asséné des coups de pelle sur la tête du défunt, avant que Gorgui Boy ne lui donne des coups de gourdin. Ce qu'il a réfuté devant la chambre.

Dernier à être auditionné, le pêcheur Babacar Guilène Diallo a soutenu qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Mais il a précisé avoir assisté à la première bagarre de la veille, alors qu'il ne faisait que calmer la tension entre les parties.

Le parquet requiert l’acquittement pour Babacar Guilène Diallo

Après avoir demandé l’acquittement pur et simple pour Babacar Guilène Diallo, le représentant du ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour Moussa Boye et Serigne Abo Madyana Fall.

Par contre, le parquet a demandé la relaxe de tous les accusés, en ce qui concerne le chef de détention d'armes.

Les conseils de la défense, en l’occurrence Mes Abdoulaye Tall et Arona Bass pour Guilène, Jacques Albert Faye, Mansour Ndiongue et Brice Benoît ont, pour certains, demandé l'acquittement pur, tandis que d'autres ont souhaité la requalification des faits d'assassinat en coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

C’est le 16 décembre 2020 que la chambre rendra sa décision.

AMINATA DIALLO