Le rétro de la fin de l’année 2019 a commencé avec la désignation des personnalités de l’année. Les journaux, magazines, mais aussi certaines Ong et associations ont déjà commencé à livrer leur choix de personnalité marquante pour 2019, pour ne pas dire personnalité de l’année.

Ainsi, l’Ong Jamra et Mbañ Gacce plébiscitent Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des tidiane, pour sa ‘’fatwa’’ historique sur les lobbies Lgbt. En effet, le khalife de Tivaouane avait, dans son discours, lors de la célébration du Maouloud, dénoncé avec énergie ‘’la banalisation des déviances sexuelles.

Il avait aussi demandé au gouvernement, représenté à la cérémonie par le ministre Aly Ngouille Ndiaye, de traquer les homosexuels. L’Ong Jamra justifie ainsi son choix par ce courage de l’homme qui, dans ses prêches, a toujours défendu les mêmes idées que Jamra qui combat les ‘’relations contre-nature et les pratiques contraires aux bonnes mœurs’’.

‘’Serigne Babacar Sy Mansour a toujours constitué une fierté pour la Oumma, à travers sa passion pour la vérité, la rigueur de ses prêches et son attachement sans faille aux sublimes enseignements de Seydina Mouhamad (Psl). Sentinelle vigilante de la Khadaratul Malikiya, il se distingue par son dédain des prestiges et honneurs de ce bas-monde, préférant privilégier son engagement constant à vivifier les préceptes de l'islam et sa disponibilité quotidienne au service de la paix et du dialogue inter-confrérique’’, magnifient les autorités de Jamra.