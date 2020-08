La ministre de la Femme, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Sali Diop Dieng, a présidé, hier, au centre Guindi, une cérémonie de remise symbolique de matériel et de kits d’hygiène et ludiques destinés aux enfants des structures de développement intégré de la petite enfance.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PIPADHS), il est prévu l’aménagement d’espaces d’éveil et de stimulation précoce dans les structures de développement intégré de la petite enfance des régions de Diourbel, Matam, Fatick, Kaffrine, Kolda, Kaolack et Tambacounda.

Ainsi, dans la première année de mise en œuvre de cet objectif du projet, 100 structures sont ciblées pour abriter ces espaces principalement destinés aux enfants âgés de 3 ans, avec un important lot de matériel, d’outils de suivi et de gestion. Cet ensemble est composé d’équipements (matelas, draps, etc.) ; d’outils d’éveil (jeux et jouets variés et adaptés, etc.) ; de matériel de santé de la nutrition (balance, batterie de cuisine, etc.) ; de matériel pour la confection de jouets (outils et matières d’œuvre) et de produits d’entretien et d’hygiène.

Hier, le ministre de la Femme, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Sali Diop Dieng, a présidé, au centre Guindi, une cérémonie de remise symbolique de ce matériel et des kits d’hygiène et ludiques. Elle a indiqué que ce projet, placé sous la tutelle de son département, est financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars, environ 42 milliards de F CFA. ‘’La cérémonie de remise symbolique entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PIPADHS, notamment celles de la composante 2. Cette deuxième composante du projet a pour objectif d’élargir l’accès à des services d’apprentissage précoce de qualité, singulièrement à travers l’amélioration du développement cognitif et socio-émotionnel des enfants, et la facilitation de la transition vers l’élémentaire, grâce à des interventions pédagogiques de qualité’’, a déclaré Mme Dieng.

C’est dans cette perspective qu’il est prévu la mise en place et l’équipement de 100 espaces d’éveil et de stimulation précoces dans les structures de développement intégré de la petite enfance (Dipe), outre la mise à disposition d’importants supports constitués de 53 710 cahiers d’activités, 10 000 guides de gestion communautaire, 617 balances, 617 boîtes à images, 617 registres de suivi-promotion de la croissance (SPC) ; 62 tablettes destinées au suivi des activités et à l’encadrement des personnels d’éducation.

Ainsi, cette démarche trouve son fondement et sa justification dans les évidences scientifiques qui ont montré que tous les enfants doivent bénéficier d’activités d’éveil et de stimulation précoces pour développer convenablement leur plein potentiel, à savoir une croissance et un développement sain, a argué Ndèye Sali Diop Dieng.

Par ailleurs, le coordonnateur du projet est revenu sur les quatre axes majeurs du projet. ‘’Le premier, renseigne Alioune Fall, est l’accès à la nutrition et à la stimulation précoce qui consacre 49 % du budget. Nous avons aussi une composante ‘apprentissage précoce’, une composante appelée ‘protection sociale’ qui regroupe toutes les activités liées à la protection de l’enfance. Et, enfin, une composante ‘gestion de projet’’’.

Par ailleurs, pour faire face à la pandémie de la Covid-19, le PIPADHS et les partenaires de mise en œuvre (PMO) ont élaboré un plan d’urgence Covid-19 d’un montant de 3 071 842 150 F CFA. Cette contribution au plan de riposte du ministère dirigé par Ndèye Saly Diop Dieng contre la maladie, est destinée à fournir aux enfants un appui nutritionnel et alimentaire, une dotation en kits ludiques, en produits d’hygiène et de prévention de la Covid-19, avec un important volet de communication sur la promotion des gestes barrières.

