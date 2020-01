La directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), Thérèse Faye Diouf, a appelé, hier à Thiès, tous les acteurs à développer des stratégies efficaces et efficientes en vue d’enrôler, d’ici à 2023, beaucoup d’enfants de 0 à 2 ans dans les structures de développement intégré de la petite enfance.

Inscrire plus d’enfants de moins de 3 ans dans les différentes cases des tout-petits du pays, à travers l’installation d’espaces d’éveille et de stimulation précoce. C’est ce défi qu’entend relever, d’ici à 2023, l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. La directrice de ladite agence, Thérèse Faye Diouf, et ses collaborateurs veulent voir plus d’enfants âgés de moins de 3 ans dans les structures de développement intégré de la petite enfance.

Dans ce dessein, ils prévoient l’installation prochaine de 100 espaces d’éveille et de stimulation précoce.

Hier, lors de l’ouverture de l’atelier de partage sur les orientations de l’année scolaire 2019-2020, la directrice de l’ANPECTP a invité tous les coordonnateurs et acteurs à insister davantage et à mettre l’accent sur ‘’l’agissement accru de l’accès des enfants de 0 à 2 ans’’ dans les cases des tout-petits. Aussi, Thérèse Faye Diouf demande-t-elle également à tous de travailler à offrir à tous les enfants un meilleur environnement. ‘’Nous devons faire en sorte que d’ici 2030, que tous les garçons et toutes les filles aient accès à des activités de développement, des soins de qualité, un mieux-être psycho-social et une éducation scolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire’’, déclare l’ex-coordonnatrice du Mouvement des élèves et étudiants républicains.

Toutes ces ambitions, selon elle, consistent à généraliser la prise en charge de la petite enfance au Sénégal. ‘’Celles-ci ne sauraient être réalisées sans l’implication réelle des élus locaux, dans un contexte de mise en œuvre de l’acte 3 de la décentralisation qui transfère certaines compétences aux collectivités territoriales, parmi lesquelles nous avons le développement intégré de la petite enfance’’, préconise Thérèse Faye Diouf, invitant les uns et les autres à accorder une ‘’attention particulière au développement local, notamment avec les ONG, les collectivités territoriales et le commandement territorial’’.

La rencontre de Thiès, qui s’étend sur trois jours, vise à identifier et à développer des stratégies pertinentes de mise en œuvre des activités de deux projets phares : le projet ‘’Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal’’ et le projet ‘’Développement intégré de la petite enfance 2019-2023’’. Ces deux projets qui couvrent sept régions du Sénégal (Matam, Tambacounda, Kaolack, Kaffrine, Kolda, Fatick Saint-Louis) sont respectivement financés par la Banque mondiale et la coopération coréenne.

GAUSTIN DIATTA (THIES)