Essentielle dans la prise en charge des patients, la physiothérapie est peu connue du public. Dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, les praticiens jouent un rôle vital pour la guérison des malades, même s’ils ne sont pas très impliqués.

La physiothérapie ou kinésithérapie est une discipline qui s’occupe de la médecine physique et de la réadaptation. Elle a pour rôle de s’occuper de la récupération de la fonctionnalité. Cette science est transversale, avec ses différentes spécialités comme la neurologie, la cardiologie, l’orthopédie et la traumatologie, la pédiatrie, l’urogénitale et la pneumologie. Mais elle est méconnue du public. D’ailleurs, la Journée mondiale célébrée hier est passée inaperçue, surtout en cette période de pandémie.

L’Association sénégalaise des kinésithérapeutes rééducateurs (Askir), en collaboration avec la Fédération mondiale des physiothérapeutes, a décidé de marquer, à sa manière, cette journée placée sous le thème ‘’Réadaptation et Covid-19’’. Il s’agit de faire connaitre aux Sénégalais cette discipline.

Selon le président d’Askir, le thème montre réellement la place des physiothérapeutes dans la prise en charge des malades souffrant de Covid-19. Car, depuis l’apparition de ce virus, le monde de la physiothérapie a essayé de donner une réponse par des contributions à travers des articles et des documents scientifiques.

Ces documents d'information, souligne le président de ladite association, Cheikh Seck, se concentrent sur la réadaptation telle qu'elle s'applique aux individus. L'accent est mis, dit-il, sur la prise en charge de la physiothérapie aigüe des patients atteints de Covid-19, la réadaptation des personnes après la Covid-19. Les personnes vivant avec un handicap et celles âgées et fragiles sont aussi prises en compte dans ces documents. ‘’Il faut, pour cette catégorie, la réadaptation immédiate et épisodique’’, explique Cheikh Seck. A son avis, les physiothérapeutes sont essentiels aux efforts de réadaptation dans la phase aigüe du coronavirus.

Sur ce, l’association demande aux gestionnaires de services de soutenir le redéploiement du personnel vers des milieux de pratique inconnus avec une formation et un soutien appropriés. ‘’Les physiothérapeutes devraient être impliqués dans la planification de la prestation de services au niveau stratégique et opérationnel. La pratique doit s'adapter au contexte changeant de la livraison et aux nouvelles preuves’’, fait-il savoir.

Selon le kinésithérapeute, les besoins de réadaptation individuels peuvent être spécifiques aux conséquences de la maladie. C’est-à-dire, pour des personnes en bonne santé, cela est dû à la ventilation à long terme, à l'immobilisation et au déconditionnement, y compris les troubles connexes qui peuvent être respiratoires. Parce que, soutient Cheikh Seck, lorsque l’inflammation se réduit, elle laisse des cicatrices sur les poumons. Cela peut détériorer les capacités d'un patient à respirer dans le futur. ‘’Le poumon cicatrise donc sous forme de fibrose et fait perdre un certain pourcentage d’activités d’oxygénation du sang. Mais les traitements utilisés en réanimation ont également leur rôle à jouer dans la survenue des séquelles pulmonaires. La ventilation artificielle peut donner des barotraumatismes. Une partie des poumons peut éclater’’, révèle-t-il.

VIVIANE DIATTA