Pour une lutte efficace contre la Covid-19, le maire de la ville de Pikine invite l’Etat à permettre aux élus locaux de faire des virements de crédit.

‘’Nous essayons de toucher le maximum de personnes, même si nous avons de petites difficultés pour faire face à la Covid-19. C’est la raison pour laquelle je lance un appel à l’Etat. Toutes les communes avaient déjà voté leur budget et n’ont pas la possibilité de convoquer les conseillers municipaux. Je pense qu’à travers le ministère des Collectivités locales, on peut essayer de trouver, en collaboration avec l’Association des maires du Sénégal, une solution pour que les dirigeants des communes et les conseillers municipaux puissent se réunir d’une manière ou d’une autre et de pouvoir faire des virements de crédit et participer très activement à la gestion de cette Covid-19’’.

Cet appel est du maire de la ville de Pikine. Abdoulaye Timbo présidait, hier, une cérémonie de remise de denrées de première nécessité et de produits phytosanitaires à l’endroit de la population pikinoise, d’autorités de l’Administration territoriale et d’établissements sanitaires.

Selon lui, c’est une difficulté à laquelle les maires sont présentement confrontés, car les montants ont été déjà répartis. Ce qui les lie d’une certaine manière, alors qu’ils voudraient initier beaucoup d’actions. ‘’Nous avons des difficultés pour mener à bien nos actions, car les chapitres ne nous le permettent pas. J’ai saisi cette occasion pour lancer cet appel et j’espère qu’une solution sera trouvée. Cela nous permettra d’être plus actifs dans la prise en charge de cette maladie. Nous lançons cet appel à l’Etat pour qu’il puisse nous trouver des solutions à ce niveau’’, a poursuivi M. Timbo.

Pour l’édile de Pikine, s’ils avaient les moyens, ils allaient doter beaucoup de Pikinois de masques. A cet effet, ils auront besoin d’être accompagnés par les artisans du département dans la confection. ‘’Nous ne pouvons y arriver que si nous avons la possibilité de faire des virements de crédit. Cela nous permettrait également d’appuyer ces artisans là pour la confection des masques que nous allons mettre à la disposition de la population’’, a dit l’édile. De telles actions coûteraient 262 millions de F CFA, si l’on prend en compte le soutien de la ville de Pikine à hauteur de 25 millions au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Cela serait également utilisé pour l’achat de denrées de première nécessité, de produits phytosanitaires destinés aux structures de l’administration sanitaire dans les 4 districts sanitaires de la ville de Pikine dans la croisade contre la Covid-19.

CHEIKH THIAM