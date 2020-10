Le Parti pour l’indépendance et le travail (PIT) s’est réuni cette semaine pour se pencher sur la situation nationale et internationale, notamment avec la tension qui sévit dans la sous-région. Le Secrétariat général de ce parti de gauche, dirigé par Samba Sy, se dit préoccupé par les douloureux évènements en cours en Guinée et en Côte d’Ivoire. Le Secrétariat du PIT estime ainsi que ce qui se passe dans ces pays voisins ne peut manquer, d’une manière ou d’une autre, de rejaillir sur le Sénégal.

‘’Le Secrétariat du Comité central considère que, plus qu’un simple passage de témoin au sommet du pouvoir, la dramatique atmosphère qui règne dans ces pays frères relève d’un choc d’intérêts de classes et de couches sociales qui n’ont - quant au fond - rien à voir avec le développement de leur pays.

Autrement dit, en vue d’assouvir certaines ambitions de classes et couches sociales, des populations sont instrumentalisées par le recours à ce qu’il y a de plus dangereux pour la paix civile et la stabilité sociale : l’ethnie, la région, la religion, en ignorance complète du fait que nos sociétés sont d’un tissu social gélatineux et qu’à force de trop tirer sur la corde, celle-là risque de casser’’, relate la note. Pour le parti des ‘’travailleurs’’, en Guinée comme en Côte d’Ivoire, l’étincelle qui a mis le feu au poudre vient de la volonté affichée par les présidents sortants de briguer, contre toute attente, un troisième mandat par le biais d’interprétations contestables de la Constitution de leur pays. Une situation, estime le PIT, d’autant plus inadmissible et condamnable que la tension était déjà perceptible et que tout augurait d’un grand déferlement de violence, le cas échéant.

...Comme tous les secteurs de l’activité économique, les industries extractives n’ont pas échappé à la furie de la Covid-19. En marge d’un atelier de formation organisé hier par le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, sa présidente Eva Marie Coll Seck a dit : ‘’D’une manière générale, les industries extractives n’ont pas été épargnées par la pandémie. Il y a des mines qui ont été fermées dans la région de Kédougou et les populations en ont beaucoup souffert. Toutefois, il faut relativiser, parce que, dans la même période, il y a eu des choses positives.’’

...En outre, la présidente du Comité national ITIE estime que le fait d’avoir découvert du pétrole et du gaz au Sénégal n’est pas une malédiction. ‘’Au contraire, nous devons plutôt y voir un levier de développement. Souvent, on nous cite les problèmes notés dans les autres pays. Je pense que ces pays devraient plutôt nous servir d’exemples, afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs’’. Pour y parvenir, le Pr. Eva Marie Coll Seck estime qu’il faudrait tout faire pour éviter les erreurs et incompréhensions. Elle déclare : ‘’Souvent, les gens parlent de choses qu’ils ne maitrisent pas ; et cela ne mène que vers la cacophonie. Si on arrive à pousser les décideurs de ce pays à pouvoir faire les choses correctement, dans une transparence réelle, je pense que ça pourrait apporter un plus au Sénégal. C’est ça l’objectif du comité national. La transparence peut jouer un rôle très important sur l’émergence dont on parle.’’