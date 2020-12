Le Secrétariat du Comité central du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) se réjouit de l’entrée d’Idrissa Seck et d’Oumar Sarr dans la mouvance présidentielle. A travers un communiqué publié hier, rendant compte d’une réunion tenue samedi dernier, le parti, appréciant l’ouverture de la majorité présidentielle à d’autres forces politiques naguère dans l’opposition, ‘’se félicite du fait que cette option, quelque part, conforte la ligne de large rassemblement du PIT’’.

En effet, rajoute la note, ‘’la nature des défis à relever au plan national tout comme l’environnement sous-régional et mondial commande, à tout acteur politique lucide, la recherche d’un maximum de synergie aux fins de préserver la stabilité sociale et la paix civile sur notre territoire, tout en poursuivant l’aventure commune qui fait de notre pays une véritable exception. Ceci est d’autant plus impératif qu’il s’instaure, aujourd’hui plus qu’hier, une ère d’incertitudes révélant, au quotidien, l’extrême vulnérabilité de nombre de pays de tous continents’’.

Cette réunion a été également mise à profit par le Secrétariat du Comité central du PIT pour exhorter les Sénégalais à redoubler de vigilance et d’efforts dans la prévention et la lutte contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, ‘’le PIT lance un appel pressant à chaque Sénégalaise, à chaque Sénégalais pour que nous renouions avec les gestes barrières et que notre discipline collective permette d’interrompre la dramatique chaine de transmission. Il importe qu’il en soit ainsi, d’abord, pour préserver des vies humaines, mais aussi pour espérer soustraire le Sénégal de l’effondrement économique avec ses contrecoups ravageurs au plan social’’.

Si les alliées du président de la République magnifient la réponse apportée par le Sénégal dans la gestion de la première vague de la pandémie, ils exposent leurs craintes face à l’éventualité d’une deuxième vague. Une peur ‘’d’autant plus sérieuse que dans beaucoup de pays, les impacts de cette maladie ravageuse sont dramatiques, entre autres, parce que le temps commence à s’étirer depuis l’apparition du virus…’’ Ce qui se joue est d’une importance telle que chaque citoyen sénégalais doit mesurer l’étendue de ses responsabilités, en comprenant que c’est de son engagement individuel que dépend le salut collectif.