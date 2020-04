La police a fait des descentes au niveau de certaines plages de la capitale et interpelé une centaine de personnes qui se la coulaient douce et/ou faisaient du sport, durant le long week-end pascal. Ils seront déférés au parquet.

L’arrêté du gouverneur de Dakar Al Hassan Sall, qui corse les mesures de prévention, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, est mis en application par les forces de défense et de sécurité qui ont initié une vaste opération de sécurisation, vendredi, samedi et dimanche. Les agents de la police nationale ont investi plusieurs plages de la capitale : corniche-Ouest, Anse Bernard, Plateau, les Madeleines, Diamalaye, Golf, Cambérène, Hamo, Malibu, Malika, entre autres. Les hommes du commissaire central de Dakar, El Hadj Cheikh Dramé, en grand nombre, ont tenu à faire respecter la directive du gouverneur. L’opération, diurne comme nocturne, a permis d’interpeller 100 personnes dont 16 libanais et des femmes.

Selon les informations glanées par ‘’EnQuête’’, les mis-en-cause étaient en train de jouer au football, de faire du sport, du jogging ; d’autres se baladaient ou flânaient. La majorité des interpellés sont des jeunes hommes, confie-t-on. Ensuite, tout ce beau monde a été dispatché dans les commissariats et postes de police de la capitale dakaroise pour les besoins de leurs auditions sur procès-verbal. Ils sont poursuivis pour rassemblement non autorisé en période de pandémie, non conforme à une décision autoritaire.

Tout ce beau monde sera remis entre les mains du procureur qui va décider de leur sort.

Par ailleurs, nos sources de poursuivre que le même dispositif sera maintenu le temps que va durer les directives de l’Exécutif régional. En outre, elles appellent aussi les parents à sensibiliser davantage leurs enfants pour les convaincre de rester à la maison, surtout en cette période où les cas communautaires hantent les sommeils.

