New-York, Londres, Tokyo, Lagos, Casablanca, Berlin (Ich bin ein Berliner avait génialement dit Kennedy le 26 juin 1963 pour défendre un mode de vie occidental menacé par certaines velléités de la guerre froide). Je pourrais aujourd’hui dire je suis Dakarois. Oui ! D’adoption certes, mais de cœur véritablement pour y avoir passé mes meilleures années de jeunesse bercées par les rythmes d’un mbalax naissant sous les baguettes magistrales de Youssou (Ndakarou) et d’Oumar (Djaraf et Jeanne d’Arc) ; les plus anciens me diront certainement de Star Band, de Baobab, d’Etoile de Dakar, de Laye Mboup, j’en passe.

Qui pourrait comprendre que Dakar comme ville ne pourra plus être citée à côté de Libreville, de Brazzaville, de Bamako, de Conakry, ces villes, certes coloniales en grande partie (comme la double ville cruelle de Mongo Béti avec un versant aisé et policé et un autre pauvre et mal loti) ? Qui pourrait imaginer que cette ville fétiche de notre pays, qui est même devenue une marque jusqu’aux Andes d’Amériques (Le Dakar cette course automobile mondialement connue et courue maintenant expatriée dans les déserts d’Arabie et d’Amérique Latine), devra laisser la place à de minuscules entités municipales où de petites gens se mettront à jouer les magistrats pour des populations confinées (le mot est de mode) dans des horizons obstrués par la boulimie foncière d’une catégorie vorace d’hommes d’affaires plus affreux qu’entreprenants.

Au lieu de se battre pour davantage positionner Dakar comme vitrine d’une Afrique qui gagne en demandant le rapatriement de sa course mythique, en travaillant par exemple pour l’organisation dans le futur des JO à Dakar (rêve de grandeur vous me direz mais c’est à la mesure a contrario de la grossièreté du projet de démantèlement de notre ville phare).

Crime de lèse-majesté ! L’on me dira aussi sûrement. Qui pourrait concevoir le Sénégal, sans sa majestueuse ville jonchée dans sa presqu’île pour défier l’avenir et qui a fini d’engloutir tout sur son trajet d’éclosion en tant que mégapole. Dakar est peut-être sale, mais Dakar est l’emblème de l’urbanité à la sénégalaise qui est un héritage assumé de la rencontre de trois grandes civilisations : négro-africaine, arabo-musulmane et occidentalo-chrétienne.

Qui oserait demain imaginer le Sénégal sans Dakar et sa ville ? Dakar sans son hôtel de ville, sans son Sandaga, sans son marché Kermel ? Dakar, cité à la fois aimée et rejetée, apaisante avec son océan et étouffante avec ses interminables embouteillages ou sa pollution, accueillante avec ses innombrables facettes de capitale de la Teranga et inaccessible avec un coût de vie hors de portée de la majorité des Sénégalais.

Comment pourrait-on expliquer aux Dakarois qu’ils ne seront plus administrés comme les Parisiens, comme les New-Yorkais, comme les Londoniens, comme les Berlinois, comme les Kinois. Ou pour rester dans la comparaison, qui oserait dire aux Parisiens que Paris avec sa Tour Eiffel n’a plus sa raison d’être, aux Londoniens que Londres avec son Tower Bridge est une aberration urbaine, aux New-yorkais que New-York avec sa Statue de la Liberté n’est qu’une incongruité administrative ?

Aberrant donc ! M’affirmera-t-on énergiquement. Car plus fort encore est le symbole de Dakar. Par le symbole Dakar est certainement plus connu que le pays dont il est la capitale. Son histoire d’ancienne capitale de l’AOF en fait un exemple unique de monument et de mémoire pour l’Afrique et sa diaspora (un clin d’œil pour Gorée la petite sœur bien protégée) ; sa position géostratégique en fait un haut lieu de la mondialisation et une porte d’entrée imprenable pour l’Afrique.

Ses infrastructures construites depuis la période coloniale (je ne dédouane aucunement le projet funeste que fut la colonisation) et renforcées sous Wade et Macky en font un centre de rencontres et d’échanges majeurs en Afrique à côté de Lagos, d’Abidjan, Jobourg, d’Addis-Abeba. Comment pourrait-on penser l’unité et la stabilité du Sénégal, sans cette ville poumon qui accueille tant bien que mal, héberge vaille que vaille, éduque laborieusement, urbanise à-tout-va des milliers de Sénégalais et d’Africains à la recherche d’une vie meilleure.