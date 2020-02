Venu déférer, hier, à la convocation du Doyen des juges, pour être entendu dans le cadre de sa plainte déposée contre des gardes pénitentiaires, le Dr Babacar Diop a attendu, en vain, Samba Sall qui lui a fait faux bond.

Le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) a déféré, hier, à la convocation du Doyen des juges. Mais il n’a pu voir l’ombre de Samba Sall. Le juge lui a tout simplement fait faux bond. Après avoir attendu en vain pour être reçu, Babacar Diop a fait face à la presse pour exprimer son indignation. ‘’La justice d’aujourd’hui ne cesse de nous surprendre, de nous décevoir et de nous inquiéter. Pour un dossier qui a été programmé par son greffier lui-même, qui en a informé les avocats qui m’ont informé à leur tour depuis plus d’une semaine, le Doyen des juges vient de nous dire qu’il n’a pas été informé‘’, peste le jeune leader politique qui devait autre auditionné suite à sa plainte contre des gardes pénitentiaires qui l’auraient brutalisé pendant son séjour carcéral.

L’ex-codétenu de Guy Marius Sagna reste convaincu que la justice est en train de subir une pression, mais que cet état de fait ne le freinerait nullement avec ses avocats qui comptent continuer la bataille jusqu’au bout. ‘’La justice doit faire son travail et les agents de l’Administration pénitentiaire, qui ont tenté de nous discréditer et nous vilipender en publiant un communiqué de presse dont chaque mot est l’expression même du mensonge, n’ont aucun moyen d’échapper‘’, fulmine-t-il. Dès lors, il soutient avoir déjà gagné la bataille morale, pour avoir attiré l’attention de l’opinion publique sur cette forme d’injustice exercée sur les détenus.

‘’Syndrome Omar Blondin Diop’’

Face aux journalistes, Babacar Diop s’est beaucoup inquiété de la situation de Guy Marius Sagna qui croupit toujours en prison. Il craint même le pire, surtout, dit-il, après la sortie de Me El Hadj Diouf. ‘’Nous craignons le syndrome Omar Blondin Diop. Cet étudiant qui a été tué le 11 mai 1973 dans la prison de Gorée. Aujourd’hui, le syndrome de cet étudiant hante notre sommeil, parce qu’un avocat insulteur public, défenseur des causes perdues, a osé dire, devant tout le monde, que Guy devait être abattu. Nous craignons le pire. Sa famille aussi’’, a-t-il déclaré, avant d’appeler la classe politique et le peuple sénégalais à s’impliquer dans la lutte pour ‘’sauver le soldat Guy Marius Sagna’’.

Toutefois, le leader des FDS s’est vigoureusement désolidarisé de Barthélemy Dias qui, lors d’une sortie médiatique récente, soutenait que Guy Marius Sagna était maintenu en prison parce qu’il est chrétien. Une déclaration jugée d’ailleurs dangereuse par la classe politique sénégalaise dans son entièreté. ‘’Je ne saurais affirmer que Guy est en prison à cause de sa confession, car lorsque nous étions en prison, il n’a jamais été question de religion’’, a aussitôt rétorqué le professeur de philosophie à l’Ucad, lorsque interpelé sur la question.

FAMA TALL