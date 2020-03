Pour freiner l’expansion du coronavirus au niveau national, le président de la République, Macky Sall, a pris ce samedi une batterie de mesures dont la fermeture des écoles pendant 30 jours et l’interdiction de manifestations publiques.

‘’Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, j’ai décidé, premièrement, de l’interdiction, pour une durée de 30 jours, de toutes les manifestations publiques sur l’ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l’accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires dans nos frontières terrestres, aériennes et maritimes’’, a relevé, d’entrée, le président de la République, ce samedi, à la suite d’une rencontre avec le Comité national de gestion des épidémies (CNGE), les différents corps de l’armée et services concernés comme le port, l’aéroport…

Le plan de contingence prend en compte d’autres mesures : ‘‘Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de trois semaines, à compter du lundi 16 mars 2020. Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés. Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage de l’année 2020 aux Lieux saints de l’islam et de la chrétienté.’’

Pour ce qui est de la célébration de la fête du 4 Avril, le chef de l’Etat a fait savoir qu’elle va se résumer en une cérémonie de prise d’armes. Conséquence : toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées.

Macky Sall a aussi tenu à saluer le travail du personnel médical, en se félicitant des deux cas guéris, à l’époque internés au Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital universitaire de Fann. Pour lui, ces mesures servent à prévenir la progression du virus qui s’est, notamment, attaqué au foyer communautaire de Touba (Diourbel), depuis qu’un Sénégalais revenu d’Italie a contaminé 16 personnes.

Dans la version en wolof, il a appelé à la solidarité avec la diaspora et appelé au respect des règles édictées par les pays d’accueil et invité à ne pas emprunter la voie terrestre. La pandémie a contaminé plus de 130 000 personnes pour plus de 5 000 morts à travers le monde. Et le Sénégal est aujourd’hui à 22 cas confirmés.

VIVIANE DIATTA