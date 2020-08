Pour une bonne réussite de la campagne de reboisement 2020, le ministère de l’Environnement et du Développement durable (Medd) entend ratisser large. D’où la rencontre d’hier avec les élus locaux et départementaux, au siège du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

La campagne de reboisement 2020 bat son plein. Et pour réussir son objectif de planter 20 000 000 arbres, d’ici la fin de l’hivernage, le ministre de l’Environnement et du Développement durable (Medd) a rencontré, hier, l’Association des maires du Sénégal (AMS) ainsi que l’Union des associations des élus locaux (UAEL) et celle des départements du Sénégal (ADS). Cette rencontre, qui a eu pour cadre le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, a été présidée par les ministres Oumar Guèye et Abdou Karim Sall. Tour à tour, ils ont expliqué toute l’importance que le président de la République accorde au Plan Sénégal émergent (PSE) et, plus particulièrement, au PSE vert. ‘’La volonté du chef de l’Etat de régénérer nos forêts est réelle. Elle va encore se matérialiser par le classement de 10 nouvelles forêts’’, a déclaré Abdou Karim Sall.

Poursuivant son propos, le ministre de l’Environnement a rappelé l’ambition du président de la République de reverdir les villes, campagnes et villages du Sénégal. D’où la mise sur pied de l’Agence sénégalaise pour la reforestation et la Grande muraille verte. Mais surtout avec le recrutement spécial, cette année, de 600 agents des eaux et forêts et des parcs. ‘’Le PSE vert est l’initiative 4 du programme 5-3-5. Et nous sommes sur la bonne voie pour donner forme et corps à ce programme phare du chef de l’Etat’’, a insisté l’ancien directeur de l’ARTP.

Auparavant, le secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement durable a fait un brillant exposé sur le PSE vert. Aux yeux d’Amadou Lamine Guissé, le PSE vert est apparu dans un contexte de dégradation des ressources forestières du pays, surtout dans les zones urbaines et semi-urbaines. Il en veut pour preuve la commune de Richard Toll ‘’dont une grande partie se trouve dans une forêt classée’’.

De leur côté, les maires de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, de Pikine, Abdoulaye Thimbo, de Mbour, Fallou Sylla, et de Ndiob, Oumar Ba, et le président du Conseil départemental de Kaffrine, Adama Diouf, ont tous salué ‘’la belle initiative’’ des ministres de l’Environnement et des Collectivités territoriales. Il en est de même du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar, Aymerou Gning. ‘’Les 599 communes du Sénégal sont disposées à accompagner le ministère de l’Environnement à planter 20 millions d’arbres, d’ici la fin de l’hivernage. Nous sommes tous dans une dynamique de reboisement participatif. Nous demandons juste des plants et des gabions. Nous allons voir comment intégrer cette rubrique dans notre budget de l’année prochaine’’, a assuré le maire de Mérina Dakhar, une commune qui polarise plus de cent quinze villages et qui se situe au cœur de la région de Thiès, dans le département de Tivaouane.