Le Parti des libéraux et démocrates (PLD)/And Suqali a , dans un communiqué, invité les citoyens à faire confiance aux autorités sanitaires, en ce qui concerne les vaccins anti-Covid-19 prévue bientôt au Sénégal. Omar Sarr et ses partisans estiment qu’il est impératif de tourner le dos aux ‘’complotistes, antivaccins et autres, dont la propagande désastreuse ne pourrait qu’affaiblir la résistance nationale contre le virus’’.

Parallèlement, indique-t-il dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, les ex-militants du PDS n’ont pas manqué d’appeler la population sénégalaise à accentuer la résistance et la mobilisation communautaire afin de contenir l’expansion du virus qui se traduit par l’augmentation des cas graves et des décès.

Le PLD/And Suqali a, par ailleurs, adressé ‘’son salut respectueux à l’armée nationale dont l’engagement héroïque vient de permettre la restauration de l’intégrité territoriale et de l’autorité de l’État dans certaines parties du sud de notre pays’’.

Au registre politique, le Parti des libéraux et démocrates a informé, à travers sa note, de la structuration des directions de son parti. Il n’a pas toutefois manqué d’inviter tous les militants et sympathisants ‘’du PLD/And Suqali et, au-delà, tous les Sénégalais, à ne pas se laisser divertir par des polémiques inutiles et à demeurer concentrés sur les enjeux essentiels qui conditionnent l’avenir immédiat de notre pays’’.