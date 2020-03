La région de Thiès a abrité, hier, l’atelier interrégional pour la mise en place de la Plateforme multi-acteurs (PMA) sur la gestion des connaissances dans la zone d’intervention du projet (Zip C). A cette occasion, des acteurs agricoles des régions de Thiès, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack ont pointé, avant toute éventuelle validation, la faible représentation des organisations paysannes au sein des différentes PMA dont la présidence est assurée par les gouverneurs.

Outre le patron du commandement territorial, on y trouve les autorités locales, les jeunes, les femmes, les directeurs des agences régionales de développement (ARD), les chefs de services régionaux de l’hydraulique, un représentant de l’Institut sénégalais de recherche agricole (Isra)... Les plateformes multi-acteurs sont bien appréciées des acteurs, surtout leur volet gestion et partage des connaissances. Cependant, les acteurs agricoles fustigent le fait que le gouverneur de région préside aux destinées de la PMA.

...De leur point de vue, le Projet d’appui régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (Pariis) est un projet agricole et il leur appartient, en tant qu’agriculteurs, d’en assurer la présidence de la plateforme. Ils soutiennent également que certains problèmes qui concernent uniquement les agriculteurs vont y être discutés. Aussi, pensent-ils qu’un gouverneur ne peut pas jouer le rôle de contrôle et d’arbitrage dans une organisation qui regroupe des producteurs et éleveurs. Donnant raison aux acteurs agricoles du bassin arachidier, l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives indique qu’il faut rendre le pouvoir aux acteurs.

D’après Ngoné Cissé, la présidence des PMA doit être assurée par les acteurs eux-mêmes. Pour sa part, le coordonnateur national du Pariis se dit prêt à prendre en compte toutes les suggestions et dit sa volonté et celle de son équipe à travailler d’arrache-pied pour relever les défis de la bonne fonctionnalité des PMA. Pour rappel, le Pariis est un projet qui intervient dans trois zones prioritaires (la vallée du fleuve, la Casamance et le bassin arachidier) pour un montant de plus 16 milliards de francs CFA et pour une durée de six ans.