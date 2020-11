A l’instar du reste du monde, le Sénégal célébrait hier la Journée mondiale de la pneumonie. Cette dernière est une ‘’infection respiratoire aiguë affectant les poumons. Elle tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. Elle est actuellement la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans’’, lit-on dans un communiqué de presse reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Le but principal de cette journée est de sensibiliser sur ce véritable problème de santé publique, surtout en cette période de pandémie de Covid-19 par des mesures préconisées : protéger par l’allaitement au sein exclusif, l’alimentation complémentaire adéquate, le lavage des mains et la réduction de la pollution de l’air intérieur ; prévenir par la vaccination complète ; rechercher précocement les soins pour un traitement approprié’’, recommande-t-on.

Il est également indiqué que ‘’la prévention de la pneumonie est possible grâce à la vaccination, un état nutritionnel satisfaisant, le respect des gestes barrières et une amélioration des facteurs environnementaux’’. Aussi, ‘’le traitement des pneumonies causées par les bactéries se fait avec des antibiotiques accessibles et efficaces. Malheureusement, près d’un tiers des enfants présentant des signes de cette maladie ne sont pas amenés en consultation à temps pour recevoir le traitement dont ils ont besoin’’, regrette-t-on.