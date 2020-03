Les autorités du département de Podor engagent la bataille contre la Covid-19. A cet effet, le président du Conseil départemental, Mamadou Dia a remis, ce dimanche, au préfet de Podor, Moustapha Diaw, un lot de produits sanitaires d’une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, destiné à la lutte contre le Covid-19. Ce don de produits et matériel sanitaires est composé de gels antiseptiques, d’eau de javel, de détergents, de gants et de masques.

Une autre enveloppe de 9 millions de francs CFA a été remise aux différentes structures sanitaires du département. Lors de la cérémonie de remise qui s’est tenue au poste frontalier de Démette, dans l’île à Morphil, le président Mamadou Dia a invité les populations au respect des mesures d’hygiène individuelle et collective recommandées par les autorités.

Le maire de Demette, Abdoulaye Elimane Dia, qui recevait le Comité départemental de lutte contre la Covid-19 pour cette cérémonie de remise dans sa localité, en a profité pour offrir une enveloppe 5 millions de francs au comité. Des gestes magnifiés par le personnel médical de la zone. Ainsi, le directeur de l’hôpital de Ndioum et le médecin-chef du district sanitaire de Podor se sont félicités de l’appui des autorités locales et de cet élan de solidarité qui permettent aux agents de santé de mieux faire face à leur mission d’assistance et de soins aux populations.