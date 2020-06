Point Covid-19

Hier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié les résultats de 956 tests au coronavirus réalisés. Ainsi, 112 d’entre eux sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,7 %. Les 99 sont des cas contacts et le reste des cas issus de la transmission communautaire répartis entre Colobane, Rufisque, Touba, Cité Sipres, Dalifort, Keur Massar, Kaolack, Mbao, Nord-Foire et Dakar-Plateau.

Hier, le ministère de la Santé a annoncé que 50 patients ont été contrôlés négatifs donc guéris, 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 3 nouveaux décès enregistrés.