Point Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce que 12 nouvelles infections au coronavirus enregistrées au Sénégal, portent à 15 835 le nombre de cas positifs jusque-là recensés dans le pays, dont 15 440 guéris et 65 encore sous traitement.

Des statistiques témoignant d’une stabilisation progressive de la maladie. Dans son dernier bulletin quotidien consacré à l’épidémie de Covid-19, le directeur de la Prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, a indiqué que les nouvelles infections ont été détectées à partir de 800 tests virologiques effectués au cours des dernières vingt-quatre heures, ce qui correspond à un taux de positivité de 1,50 %.

Selon M. Ndiaye, quatre de ces nouvelles infections concernent des cas contacts déjà suivis par des services sanitaires. Et huit cas de contamination dite communautaire qui ont été enregistrés à Dakar (cité Keur Gorgui, cité Nations Unies, Keur Massar, Médina, Rufisque et Sacré-Cœur), Popenguine (Ouest) et Richard-Toll (Nord).

Sept patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, et trois cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, a indiqué El Hadj Mamadou Ndiaye, précisant que la pandémie de Covid-19 a fait 329 morts au Sénégal.