Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé, hier, 13 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19).

Elles ont été détectées à la suite de 794 tests pour un taux de positivité de 1,64 %. Ces nouveaux contaminés sont composés de cinq cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, d’un cas importé enregistré à l’aéroport international Blaise Diagne et de sept cas issus de la transmission communautaire.

Les infections dont on ignore la source de la transmission proviennent de Rufisque (2), Dakar-Plateau (1), cité Soprim (1), Liberté 6 (1), Maristes (1) et Parcelles-Assainies (1). Un décès a été enregistré jeudi et 12 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Le Sénégal a enregistré, depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie sur son territoire, 15 848 cas positifs de Covid-19, dont 15 452 guéris et 330 décès. De plus, 65 patients sont encore sous traitement.