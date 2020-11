Point Covid-19 

Ce weekend, 94 malades testés positifs ont été recensés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le communiqué quotidien d’hier a fait état de 48 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1 029 tests réalisés. Les malades sont répartis entre 22 cas contacts suivis et 26 issus de la transmission communautaire.

Quinze patients ont été déclarés guéris et 5 pris en charge par les services de réanimation. Un décès lié à la pandémie a été également déploré. Le samedi, par contre, aucune mort liée à la pandémie n’a été enregistrée. Seulement, 46 nouveaux cas ont été identifiés sur 1 050 tests. Il s’agit, d’après le Dr Mamadou Ndiaye, de 15 cas contacts et 31 issus de la transmission communautaire. Six patients étaient encore en réanimation alors que 13 ont été déclarés guéris.