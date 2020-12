Point Covid-19

Le Sénégal a comptabilisé, ce 1er décembre, 18 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 680 tests réalisés. Parmi ces malades, 6 sont des contacts et 12 issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis, d’après le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale entre : Fatick (4), Touba (2), Dieuppeul (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Ouakam (1), Pété (1) et Yarakh (1). Aucun décès n’a été déploré ce mardi et 20 patients ont été déclarés guéris, alors que 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.