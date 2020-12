Point Covid-19

Mille un tests de coronavirus ont été effectués mardi. Hier, le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, El Hadj Mamadou Ndiaye, a informé que 69 d’entre eux sont positifs, soit un taux de positivité de 6,89 %.

Il s’agit d’un cas importé à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), de 33 cas contacts et de 35 cas communautaires. Pour ces derniers, ils sont recensés au Maristes (5), à Richard-Toll (4), au Plateau (2), à Fatick (2), à la Médina (2), à Mermoz (2) et au Point E (2).

Aux Almadies, à la cité Djily Mbaye, à Mixta, à Grand-Dakar, aux HLM Grand-Yoff, à Koki, à Liberté 4, à Louga, à Mbacké, à Mbour, à Ngor, à Ouakam, à Saint-Louis, à Thiès, à Yarakh et à Yoff, il y a eu, dans chaque localité, un cas de noté. Par ailleurs, il y a eu 40 patients guéris et libérés. Il y a 10 patients en réanimation et un décès lié à la Covid-19 signalé. De mars à ce jour, il y a eu 16 665 cas de coronavirus au Sénégal dont 15 904 guéris, 341 décès et 419 sous traitement.