Point Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action annonçait, hier, 101 nouvelles contaminations de Covid-19. Ces nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1 284 individus, faisant ressortir un taux de positivité de 7,87 %, a souligné le directeur de la Prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.

Faisant le point quotidien sur la situation de l’épidémie dans le pays, il a précisé que 52 des nouvelles contaminations étaient suivies par les services sanitaires, les cas restants (49) étant issus de la transmission communautaire.

Ces cas de contamination de source inconnue ont été localisés dans différents quartiers et localités de la région de Dakar (35) et à Richard-Toll (4), Podor, des villes de la région de Saint-Louis, à Mbour (3), Thiès (1) et Tivaouane (1, région de Thiès) ainsi qu’à Kaolack (1) et Ourossogui (1, région de Matam). Le directeur de la Prévention a fait état de deux décès supplémentaires liés à la maladie au cours des dernières 24 heures, et 46 guérisons supplémentaires, alors que 12 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis son apparition dans le pays, le 2 mars, le nouveau coronavirus a infecté 16 766 personnes au Sénégal. Et 15 950 parmi elles ont depuis recouvré la santé, tandis que 343 en sont mortes, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il y a encore 472 patients en observation dans les différentes structures hospitalières ou suivis à domicile conformément à la stratégie de riposte mise en œuvre par les autorités sanitaires.