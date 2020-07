Point Covid-19 

La Covid-19 continue sa propagation au Sénégal. C’est, en tout cas, l’analyse que l’on peut faire du bilan du week-end. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé un total de 8 décès liés à la maladie du coronavirus, entre vendredi et samedi. Les deux points du jour effectués durant les dernières 48 heures ont également fait état de 336 contaminations (108 le vendredi et 128 le samedi) dont 188 suivis et 56 communautaires.

La situation des guéris a aussi connu une évolution avec 47 vies sauves le vendredi et 157 autres le samedi, soit un total de 204 malades testés négatifs. Les cas graves pris en charge dans les services de réanimation s’élèvent à 48. Le Sénégal comptabilise désormais 7 400 cas de Covid-19 dont 900 communautaires.

Notre pays a enregistré, par ailleurs, un total de 4 870 guéris, 133 décès et 2 396 sous traitement. La région de Dakar, le département de Thiès et la ville de Touba restent les zones les plus touchées, même si les cas communautaires persistent dans d’autres localités comme Fatick, Guinguinéo (1), Kaffrine (1), Khombole, Vélingara…