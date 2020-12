Point Covid-19

Les examens virologiques d’hier vendredi font état de 108 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur les 1 489 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,25 %.

Il s’agit de deux cas importés, 47 cas contacts et de 59 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar-Plateau, Maristes, Keur Massar, Parcelles-Assainies, Liberté 6, Mbao, cité Keur Gorgui, Grand-Dakar, Grand-Médine, Grand-Yoff, Guédiawaye, HLM, Nord-Foire, Ouakam, Ouest-Foire, cité Djily Mbaye, Sacré-Cœur 3, Scat-Urbam, Ngor, Derklé, Almadies, Ziguinchor, Louga, Matam, Richard Toll, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Touba et Podor. Le jeudi, deux décès ont été enregistrés, 65 patients hospitalisés sont guéris et 27 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.

Au total, le Sénégal a enregistré 17 559 cas positifs dont 16 449 guéris, 356 décédés et 752 sous traitement.